Patricia Martínez 06 FEB 2026 - 06:30h.

Actualmente participan unos 70 niños de todas las edades y de 17 nacionalidades

La orquesta nació en 2021 como una actividad extraescolar gratuita para los niños que no podían pagar clases de música

Compartir







VigoLa Orquesta Son das Flores no es una orquesta más. Y no lo es porque sus músicos son todos alumnos de un colegio vigués con ganas de aprender cada día. Porque algunos empezaron a tocar con instrumentos hechos de cartón y madera, y porque al frente tienen a un grupo de profesores implicados más allá lo de lo laboral en que estos pequeños no sean invisibles para el mundo. Por todo ello, cada actuación de esta orquesta es especial. Porque detrás hay mucho más que ensayos y notas que encajen.

En el último de sus conciertos sorprendieron al público arrancando el recital a ritmo de Queen. Versionando el clásico "We will rock you" a su estilo. Con estribillo propio, en gallego y levantando al auditorio con las palmas que contagiaban su emoción. "Aquí chega O Son das flores", cantaban los alumnos del colegio Vicente Risco de Vigo, convertidos en músicos gracias a un proyecto musical que les aporta mucho más que música. Así celebraron en el escenario los pequeños miembros de la viguesa orquesta “Son das Flores” el Día de la Paz , uno de sus últimos conciertos celebrados en Vigo.

Pero no era la primera vez que los pequeños miembros de la orquesta interpretaban el éxito de Queen. Lo estrenaron en diciembre en un concierto en la Cidade da Cultura de Santiago, durante el concierto conmemorativo del 25.º aniversario de la Asociación de Daño Cerebral de Santiago de Compostela y allí descubrieron cómo conectaban con el público con las palmas y el estribillo, así que ahora la han elegido para arrancar su actuación. "Al ser una canción tan conocida de la que además disfrutan tanto, nos pareció la mejor manera de romper el hielo y comenzar el espectáculo con energía, se vienen arriba y es una manera genial de empezar ", cuentan sus responsables.

PUEDE INTERESARTE "Terezinhas", las muñecas solidarias que alimentan a niños de Angola desde Huelva

"Originalmente esta canción fue un ejercicio de lectura para las clases. El resultado y reacción de disfrute fue tan positivo que decidimos escribir una letra propia, adaptada a nuestra historia y la incorporamos al repertorio", detalla Yolanda, una de las artífices del éxito de la orquesta infantil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Música de Palestina para dar voz a quien no la tiene

Sandra Fernández, responsable de la orquesta, también destaca otro momento muy especial del último concierto, donde tocaron mezclando una melodía tradicional palestina, que mezclaron con la base del zumbido de un dron, de los que sobrevuelan la zona en conflicto durante todo el día, y que rescataron de las redes sociales, generada por un profesor de música que sigue en Gaza. "Fue uno de los momentos más emotivos del concierto, fue espectacular", recuerda Sandra, "porque ese sonido en ese lugar significa destrucción, miedo, hambre pero queríamos transmitir que la música aunque no tiene la capacidad de parar genocidios, puede dar esperanza y dar voz a quien no la tiene, porque la música visibiliza y también transforma", como señala Sandra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El proyecto empezó como un actividad extraescolar

La orquesta nació en 2021, como una actividad extraescolar, del colegio Vicente Risco de Vigo, ubicado en un barrio humilde de la ciudad, el barrio de las Flores que le da nombre a la orquesta, donde ahora, han logrado que se integre casi todo el alumnado y también alumnos que ya se fueron del cole y están en institutos del barrio. El objetivo del proyecto es que los niños tengan acceso a la cultura “y se beneficien del impacto social de la música”, como recuerda Sandra Fernández, profesora en el centro y directora de la orquesta. Sandra es una de las principales artífices del proyecto, donde buscan emplear la música como herramienta de transformación social y desarrollo personal.

Este es el quinto curso que está en funcionamiento, con niños de 17 nacionalidades, y al ser más niños los que participan, ahora se han diversificado en varias orquestas, y un coro, cada una con niveles diferentes.

Para hacer funcionar el proyecto, detrás de O Son das Flores hay un equipo de 17 profesores y voluntarios, y también una orientadora social que les parecía muy necesaria por problemáticas que van apareciendo en las familias, y en las que intentan ayudar también.

Sandra recuerda momentos especiales de la orquesta, de los últimos meses como las grabaciones profesionales en los estudios Mans, de la Fundacion Paideia, y también haber tocado han tocado en escenarios muy especiales, como el de la anterior edición del festival Portamérica.

La orquesta también ha recibido recientemente el premio a "la diversidad y la convivencia", dentro los Premios Aprendizaje-Servicio (APS) 2025, organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio, la Fundación Educo y el Ministerio de Educación.

Aquí pueden dar rienda suelta a su talento

“No todos los niños pueden permitirse una extraescolar de música”, como recuerda Sandra, profesora y directora de esta peculiar orquesta, y aquí pueden dar “rienda suelta a su talento”. Sus responsables lo califican de “revolucionario”, pensado para que dejen de ser “niños invisibles” y que en palabras de Sandra, directora “necesitan que se crea en su potencial”.

En los inicios el proyecto decidieron crear algo propio, hecho a mano, literalmente, porque construyeron algunos instrumentos musicales con cartón y madera, ya que no tenían fondos suficientes para comprarlos. Ahora, violines, y violonchelos de cartón se mezclan con instrumentos “de verdad” en el escenario. En el colegio conviven casi 20 nacionalidades, pero a todos les unen “las ganas de aprender”.

En 2023, la orquesta se presentó al programa ‘Got Talent España’ con un propósito muy claro: “enseñarle a los alumnos que aunque la vida no siempre se lo ponga fácil, la música puede ayudarle a mejorar sus vidas”, como recordaba Sandra.