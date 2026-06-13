Los socialistas, "que venían a limpiar de corrupción" del país, han gobernado como "una organización criminal", ha dicho Feijóo

El popular insiste en que haya ya elecciones para que el PP pueda "coger las riendas" y llevar "por la decencia" a España

Compartir







A CoruñaEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este 13 de junio que ve a Pedro Sánchez capaz de "cualquier cosa", como hacer una "cacería" contra policías, jueces y fiscales "por hacer su trabajo".

Así se ha referido a los diferentes casos que están en los tribunales actualmente, desde el de Leire Díez hasta el de Zapatero, pasando por el de Koldo García.

Durante su intervención en la romería de O Pino en A Coruña y ante unos 4.500 asistentes, según cálculos del PPdeG, Feijóo ha lanzado cuatro promesas que ha asegurado que cumplirá cuando llegue al Gobierno.

Ha garantizado que cuando ocupe el Palacio de la Moncloa hará "una limpieza total" porque los socialistas "lo han podrido todo". "No ha faltado nadie en esta podredumbre; es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo", ha resumido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la misma semana que se ha conocido el valor de las joyas que Zapatero guardaba en su caja fuerte, el presidente de los 'populares' se ha referido a él como "el referente moral" y "la joya de la corona" de Pedro Sánchez.

Han gobernado estos años como "una organización criminal"

"La cloaca lo ha manchado todo porque P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española" y porque los socialistas, "que venían a limpiar de corrupción" del país, han gobernado estos años como "una organización criminal".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y encima, ha denunciado, "dicen que seguirán en el año 2027 y más allá". "Pues mire, no. El epitafio político (de Pedro Sánchez) está escrito y es sencillo: P.S., un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió", ha apostillado.

Así, Feijóo sostiene que lo que tiene que hacer Sánchez, más allá de comparecer en el Congreso, algo que hará el 24 de junio, es disolver las Cortes Generales y darle la palabra a los españoles para que el PP pueda "coger las riendas" y llevar "por la decencia" a España.

"No va a quedar una alfombra por levantar ni un cajón por abrir y no va a quedar ni una responsabilidad por exigir, como tampoco van a quedar ni un Koldo, ni una Leire, ni un Ábalos, ni un Tezanos, ni un Sánchez. Los vamos a retirar a todos con los votos de los españoles", ha señalado.

"Devolver el dinero a los españoles y recuperar las instituciones"

Ha querido dejar claro que no se trata de cambiar al PSOE por el PP, sino de pasar "de la degeneración a la decencia, de devolver el dinero a los españoles, de recuperar las instituciones y de apartar a los partidos de los árbitros del Estado, que son los jueces, los fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Feijóo también se ha comprometido a trabajar por un nuevo sistema de financiación con "un único objetivo: mejorar los servicios públicos de España sin excepción, desde Cataluña a Galicia, desde Cantabria y Asturias hasta Andalucía y desde la Península a las islas".

Y ese sistema, según ha apuntado, "no será un chanchullo ni una factura parlamentaria", sino "una convicción de la forma más honesta, equitativa y justa de financiar los servicios públicos".

"Lo que es de todos se habla entre todos y se reparte entre todos", ha dicho Feijóo parafraseando al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien también ha estado junto a él en el acto de O Pino.

Ha dicho que "no puede ser" que el actual Gobierno "distinga, señale y persiga" a aquellas comunidades autónomas que no votan al PSOE: "No puede ser que trate mejor a los que amenazan que a los que cumplen, a los que chantajean que a los que aportan o a los que rompen que a los que unen".

Galicia, "el modelo que necesita España"

También se ha comprometido a luchar por que en España merezca la pena volver a trabajar, es decir, por que los españoles sigan manteniendo el país, pero que su economía familiar no se hunda, como dice que ocurre en estos momentos.

Como ejemplo de que "todo sube", el presidente del PP ha destacado que las joyas de Zapatero, que dijo que valían "50.000 euros", ahora valen "1,3 millones de euros, 26 veces más. "¿Cómo que no suben las cosas?", ha ironizado.

El líder del principal partido de la oposición también ha prometido seguir trabajando para que toda España conozca "lo que se está haciendo en Galicia" porque, según ha puesto de relieve, "Galicia es el modelo que necesita España".

Y es que Feijóo considera que comprometerse con Galicia es comprometerse con la igualdad. "Aquí no se gobierna para resistir sino para servir, no se hacen maniobras de distracción sino que se buscan resultados, no se buscan enemigos sino soluciones", ha enumerado.

Aunque ha comentado que no está en su mano la garantía de cuándo se va a producir el cambio, sino que depende de Sánchez y de sus socios, Feijóo sí ha garantizado que "antes o después" habrá "un cambio" en España, que será "sereno, honesto, profundo y ordenado" y que será "de arriba a abajo y de principio a fin". "España tendrá un Gobierno a la altura de los españoles", ha concluido.