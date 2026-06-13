Mabel Cupet Sevilla, 13 JUN 2026 - 19:51h.

El cantante ha repartido entradas a través del Hospital Juan Ramón Jiménez para acercar la música a personas que atraviesan una situación complicada debido a la enfermedad

El cantante de Isla Cristina ofrece cuatro conciertos los días 13, 14, 19 y 20 de junio en la capital andaluza, coincidiendo con la gira de presentación de su último trabajo, Salvaje desde la raíz

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A pocos días de comenzar la serie de conciertos que ofrecerá en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Manuel Carrasco ha protagonizado un gesto solidario dirigido a pacientes oncológicos de su provincia natal. El artista onubense ha facilitado entradas para sus próximas actuaciones a través del Área de Oncología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La iniciativa permitirá que varios pacientes puedan asistir a alguno de los espectáculos programados los días 13, 14, 19 y 20 de junio en la capital andaluza, coincidiendo con la gira de presentación de su último trabajo, Salvaje desde la raíz.

Con esta acción, el cantante de Isla Cristina ha querido acercar la música a personas que atraviesan una situación complicada debido a la enfermedad. El objetivo es ofrecerles una experiencia diferente que les permita alejarse por unas horas de las consultas médicas, los tratamientos y las preocupaciones derivadas de su proceso de recuperación.

Un vínculo permanente con su tierra

A pesar de haberse consolidado como uno de los artistas más destacados del panorama musical español, Manuel Carrasco mantiene una estrecha relación con Huelva y suele participar en iniciativas vinculadas a su provincia. En esta ocasión, el gesto ha estado dirigido a pacientes que reciben atención en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

La colaboración con el área especializada del hospital ha permitido canalizar la entrega de las entradas para que lleguen a personas que actualmente se encuentran en tratamiento o seguimiento médico.

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Un compromiso que va más allá de la música

La iniciativa vuelve a poner de manifiesto la implicación social que Manuel Carrasco ha mostrado en distintas ocasiones a lo largo de su trayectoria. El artista onubense ha participado en numerosas acciones solidarias y no ha dudado en utilizar su enorme capacidad de influencia para apoyar causas relacionadas con la salud y la lucha contra enfermedades graves.

Muchos de sus seguidores recuerdan especialmente el cariño y el respaldo que brindó a la joven sevillana Elena Huelva durante su batalla contra el cáncer. El cantante mantuvo una estrecha relación con la joven, a la que dedicó una canción y mensajes públicos de apoyo y afecto que tuvieron una gran repercusión en redes sociales.

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Ahora, con este gesto dirigido a pacientes oncológicos de Huelva, Carrasco vuelve a demostrar su sensibilidad hacia quienes atraviesan situaciones difíciles.

La música como espacio de desconexión

Profesionales sanitarios destacan con frecuencia la importancia del bienestar emocional durante los procesos oncológicos. Actividades culturales, encuentros sociales o experiencias de ocio pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo de los pacientes y ayudarles a afrontar con mayor optimismo las distintas fases de la enfermedad.

La propuesta impulsada por Carrasco ofrece la posibilidad de disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados del año en Andalucía. Los asistentes podrán compartir una noche de música en directo y formar parte de un espectáculo que reunirá a miles de personas en el estadio sevillano.

La iniciativa busca que la ilusión que acompaña a los conciertos del artista llegue también a quienes, por sus circunstancias personales, tienen menos oportunidades de disfrutar de este tipo de experiencias.

Cuatro citas en La Cartuja

Los conciertos de Sevilla forman parte de la gira con la que Manuel Carrasco está presentando Salvaje desde la raíz, un trabajo que ha consolidado nuevamente su posición entre los artistas con mayor capacidad de convocatoria del país.

Las actuaciones previstas para los días 13, 14, 19 y 20 de junio reunirán a miles de seguidores llegados desde distintos puntos de España y se perfilan como uno de los grandes acontecimientos musicales del inicio del verano. Muchos de esos seguidores ya hacen cola desde hace varios días, a pesar de las altas temperaturas de Sevilla, para coger el mejor sitio.

Antes de subir al escenario, el cantante ha querido que una parte de esa celebración tenga también un carácter solidario, permitiendo que pacientes oncológicos de Huelva puedan vivir una experiencia que, durante unas horas, les ayude a dejar en segundo plano la enfermedad.