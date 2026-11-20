Antoni Mateu 20 NOV 2026 - 07:00h.

Núria López explica cómo la IA simula los procesos que convertirán microplásticos, dióxido de carbono y aguas salinas en productos útiles

Cómo impulsa la IA el tratamiento y la cura del alzhéimer en la actualidad: de anticipar diagnósticos a generar 'gemelos digitales'

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La IA permite crear gemelos digitales: copias idénticas de algo real, pero en un entorno virtual. Se aplican a campos como la medicina o el clima, para poder recrear condiciones nuevas y poder experimentar simulando entornos reales. Ahora también es posible aplicarlos para la gestión de residuos: tanto para tener un reciclaje más eficiente en el futuro, como para tener un sistema que desperdicie la menor cantidad de material posible.

¿Se puede copiar un residuo en el ordenador? ¿Qué se gana al simular una planta de reciclaje antes de construirla? La investigadora Núria López, del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), lo explica en la web de 'Informativos Telecinco'.

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No se reproduce el residuo, sino el proceso

No es lo mismo reproducir el deshecho, que recrear cómo se va a deshacer algo: esta es la premisa de la cual parte la investigadora: “reproducimos uno de los procesos químicos que procesará ese residuo”. Así pues, uno de los objetivos de usar gemelos digitales es el de simula los reactores químicos, es decir, las instalaciones donde se tratan los residuos, y así "optimizar las reacciones".

Además del factor ambiental, explican desde el equipo de investigación, el factor económico también es un punto importante: "podrían reducir la necesidad de experimentar con plantas (de procesamiento) piloto, que pueden resultar muy caras, y tomar decisiones con las pruebas hechas por ordenador, antes de pasar a experimentar en entornos reales directamente".

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¿Y qué hay de los residuos que se quieren tratar de esta forma? La investigadora señala que "el proyecto se enfoca en tres tipos de residuos: microplásticos, conversión de CO 2 (dióxido de carbono) y aguas con alta concentración salina".

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La IA como 'acelerador'

López explica que, a raíz del uso de gemelos digitales para tratar residuos, también desemboca en "acelerar la búsqueda de nuevos materiales".

Sin embargo, este proceso no se puede llevar a cabo de cualquier forma: "podemos transformarlos en compuestos que no sean dañinos para el medio ambiente, o que incluso puedan transformarse en combustibles o almacenando energía".

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Para llegar al objetivo de comprender cómo desintegrar o conocer más a fondo los procesos químicos, primero hay que juntar todas las técnicas y avances en un mismo sitio: "El objetivo del proyecto es integrar estas técnicas por primera vez, lo que permitirá a los investigadores usarlas en paralelo al trabajo que realizan en el laboratorio. Este enfoque nos permitirá ser más efectivos a la hora de reciclar, ya que nos permitirá explorar rutas de reciclaje novedosas que además estén optimizadas para residuos específicos. De esta manera, al transformar los residuos en compuestos muy específicos, aportamos valor al poder reintroducirlos en la cadena de producción".

Para poder juntar todas esas técnicas, cuenta, se recurre a la IA: "Una de las funciones es la de aportar los nexos entre estas disciplinas para transmitir la información de una escala a otra. Para no perder el contacto con la realidad, el equipo cuenta con dos laboratorios que validarán los resultados de las simulaciones y los mantendrán anclados al mundo real”, concluye.