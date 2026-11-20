Baleares elige sus ocho diputados en una sola circunscripción, pero el Senado se vota isla por isla

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Formentera tiene 7.502 electores, menos de los que caben en muchos barrios de Palma. Aun así, el 29 de noviembre elegirán un senador para ellos solos, con el mismo peso en el Senado que Menorca o Ibiza. Hasta ahora no era así, y la isla compartía escaño con su vecina mayor. En cualquier caso, se debe conocer la doble lógica electoral del archipiélago. Para el Congreso, Baleares funciona como una sola provincia. Para el Senado, se fragmenta en cuatro circunscripciones insulares.

Ocho diputados para todo el archipiélago

El decreto de convocatoria del 5 de octubre asigna a las Illes Balears 8 diputados, el mismo número que en 2023. Se eligen en una única circunscripción, de modo que un voto en Mahón, en Sant Antoni o en Inca cuenta igual. El elector introduce en la urna blanca una papeleta de lista cerrada, y los escaños se reparten en proporción a los votos de toda la comunidad.

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En las generales de 2023, el reparto quedó así: 3 escaños para el PP, que ganó con 178.715 votos, el 35,64%; 3 para el PSIB-PSOE, con 151.134 votos, el 30,14%; 1 para la candidatura de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Sumar, con el 16,57%, y 1 para Vox, con el 15,21%. Votó el 63,60% del censo, 6,79 puntos más que en 2019.

El Senado, isla a isla

En la cámara alta la geografía pesa más que la población. Mallorca elige tres senadores y Menorca, Ibiza y Formentera, uno cada una. El voto también cambia. En la papeleta sepia del Senado se elige a personas, no a partidos. En Mallorca se puede marcar a un máximo de dos candidatos, porque el voto es nulo si se señalan “más de dos”. En las islas de un solo escaño, solo se puede marcar a uno. Así, quien gana en Mallorca suele llevarse dos de los tres senadores, y el tercero queda para la segunda fuerza.

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Las diferencias de tamaño son enormes. Solo Palma reúne 313.066 electores, y comparte con el resto de Mallorca tres senadores. Formentera, con sus 7.502 electores, tiene uno. En total, Baleares contaba a 1 de enero de 2026 con 859.912 electores. De ellos, 820.073 residen en las islas y 39.839 en el extranjero.

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A los seis senadores elegidos en las urnas se suman los que designa el Parlament. Son senadores elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas: uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes. Con 1.266.279 residentes a 1 de julio, a Baleares le corresponden dos.

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La reforma que separa Ibiza y Formentera

Hasta este año, el artículo 69.3 de la Constitución agrupaba Ibiza y Formentera en una sola circunscripción. La reforma la impulsó el Parlament balear, que ya lo había intentado sin éxito en tres legislaturas anteriores. El Congreso la aprobó el 26 de marzo de 2026 y el Senado le dio el visto bueno final el 22 de abril, con 258 votos a favor y dos en contra, ambos de Vox. El apoyo del PP llegó después de que el PSOE aceptara mantener en el texto el nombre castellano, “Ibiza”, y no “Eivissa”, como proponía el Parlament.

El nuevo texto establece que cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción. Se publicó en el BOE el 20 de mayo y es la cuarta reforma de la Constitución, después de las de 1992, 2011 y 2024. La Ley Orgánica 2/2026, de 30 de junio, adaptó la ley electoral. Ahora fija un senador en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. En la práctica, el cambio se reduce a sustituir un guion por una coma.

Quién se presenta en las Pitiusas

La nueva circunscripción ya tiene candidatos. En Formentera, la coalición Formentera al Senat, que reúne a PSOE, Gent per Formentera y Moviment Sumar, presenta a Neus Massanet Florit como candidata independiente. Sa Unió, la alianza del PP de Formentera y Compromís amb Formentera, presenta al empresario Vicent Tur Costa, que, si sale elegido, se integrará en el Grupo Mixto del Senado. El expresidente del Consell, Llorenç Córdoba Marí, ha registrado su candidatura por la agrupación de electores Formentera Viva. Vox no se presenta en ninguna de las dos islas.

En Ibiza, que también estrena circunscripción propia, el PP presenta a Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària desde 2019, y Vox ha decidido apoyarla. Si gana, Ferrer ha dicho que no dejará la alcaldía: “No es incompatible, seguiría ejerciendo”. Enfrente estará Juanjo Ferrer Martínez, de Eivissa al Senat, una coalición del PSOE, Esquerra Unida, Ara Eivissa y Moviment Sumar con el apoyo de Podemos. Fue el senador elegido en 2023, cuando las dos islas compartían escaño. Entonces ganó con casi 26.000 votos.

En Menorca, el escaño de 2023 fue para Cristóbal Marqués, del PP, que superó por poco a Miquel Mariano Pons, del PSOE. En Mallorca, el PP obtuvo dos de los tres senadores, María Salom y Martí Torres. El 29 de noviembre, el Senado tendrá por primera vez un escaño elegido solo por los votantes de Formentera.