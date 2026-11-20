Marta Egea 20 NOV 2026 - 06:15h.

Hacer pausas breves a lo largo del día puede ayudar a reducir la sensación de saturación y evitar llegar al descanso completamente agotado

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MadridSentarse delante del ordenador a las nueve de la mañana y darse cuenta de que son casi las dos sin haberse levantado de la silla es algo más común de lo que pensamos. Una tarea lleva a otra, llega un correo, aparece una llamada y, cuando por fin llega el descanso, cuesta incluso desconectar.

Frente a esas jornadas que se viven prácticamente del tirón, cada vez se habla más de los microdescansos: pausas muy breves, de apenas unos minutos, repartidas a lo largo del día. No están pensadas para sustituir la comida, el descanso nocturno ni tampoco una pausa larga cuando realmente se necesita. Su finalidad es interrumpir la acumulación de cansancio antes de que sea demasiado grande.

Los organismos especializados en salud laboral llevan tiempo recomendando precisamente pausas cortas y frecuentespara quienes trabajan durante largos periodos delante de una pantalla o realizando tareas repetitivas.

No hace falta esperar a estar agotado para parar

Una de las costumbres más extendidas es trabajar hasta que el cuerpo mismo sea el que obligue a parar. Primero aparece cierta tensión en los hombros. Después cuesta mantener la atención, se relee varias veces la misma frase, aumenta la irritabilidad o se empieza a cambiar constantemente de una pestaña a otra. Es entonces cuando llega la pausa.

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El problema es que descansar solo cuando ya se está agotado convierte la pausa en una especie de rescate. Lo que se recomienda precisamente es hacer descansos antes de que aparezca la fatiga. En trabajos continuados con pantallas las pausas breves y frecuentes suelen resultar más satisfactorias que esperar mucho tiempo para realizar un único descanso largo.

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Cinco minutos pueden cambiar bastante la sensación de una mañana

Cinco minutos pueden parecer muy poco cuando pensamos en descansar. Pero, un microdescanso no necesita conseguir que nos sintamos completamente renovados. Su función puede ser mucho más simple: cambiar de postura, dejar descansar la vista, caminar un poco o alejar durante unos minutos la atención de aquello que se está haciendo.

Se aconseja realizar pequeñas pausas cuando el trabajo exige muchas horas de ordenador. Es suficiente con levantarse, estirarse, caminar un poco o sencillamente apartar la vista de la pantalla durante unos cinco minutos cada hora.

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El cuerpo también necesita dejar de hacer siempre lo mismo

Los microdescansos no tienen únicamente una función mental. Cuando se trabaja sentado, es fácil mantener una misma posición durante muchísimo tiempo. El cuello permanece orientado hacia la pantalla, las manos sobre el teclado y las piernas prácticamente inmóviles.

Por eso, una pausa breve puede consistir simplemente en hacer lo contrario de lo que se está haciendo. Es decir, si se está mucho tiempo sentado, hay que levantarse. Si se está usando continuamente un teclado y un ratón, hay que dejar descansar las manos.

Pero, también puede aparecer una de las trampas más habituales. Se termina una tarea, se piensa que se va a descansar cinco minutos y automáticamente se abren redes sociales, Whatsapp o las noticias. Físicamente sí que se ha dejado de trabajar, pero nuestra atención sigue recibiendo información.

En unos pocos minutos se han leído mensajes, visto varios vídeos, descubierto alguna noticia que puede preocupar o recordado algo que se tenía pendiente. Cuando se vuelve a la tarea que se estaba haciendo, la cabeza no ha podido descansar. Por eso se recomienda evitar convertir esas pausas en un momento de consumo digital y se proponen alternativas tan sencillas como caminar, respirar con calma, estirar el cuerpo, mirar por la ventana o beber agua sin hacer otra cosa al mismo tiempo. A veces descansar es solo dejar de recibir estímulos durante 3 minutos.

La pausa puede estar integrada en cosas que ya se hacen

Otro error común es pensar que el microdescanso necesita algún tipo de planificación especial. Ir al baño, preparar un café, regar una planta, salir al balcón, ordenar rápidamente la mesa o caminar hasta otra habitación pueden funcionar como pequeños cambios de actividad.

También se pueden aprovechar los finales naturales de trabajo, como puede ser terminar algún documento, antes de empezar una reunión o después de responder a una tanda de correos. Así la pausa no se siente tanto como una interrupción, sino como algo más natural y que forma parte del día.

La pausa larga sigue siendo necesaria

Decir que varias pausas pequeñas pueden ayudar más que esperar horas para descansar no quiere decir que se deban eliminar los descansos largos. Son cosas distintas.

Los microdescansos sirven para cortar periodos continuados de esfuerzo. Una pausa más larga permite comer, salir, desconectar de una tarea exigente o recuperarse después de varias horas trabajando. Además, cuanto más demandante es la actividad, más probable es que cinco minutos no sean suficientes. La idea es no tener que esperar dos o tres horas sin parar confiando en que un único descanso va a compensar todo el cansancio acumulado.