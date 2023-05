Coldplay aterriza en España batiendo records con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona

Un total de 200 000 personas acudirán a la única cita española de Music of the Spheres World Tour , que empezó hace un año en Costa Rica y ha recorrido decenas de países latinoamericanos y ciudades estadounidenses y europeas antes de llegar a Barcelona.

El de Barcelona y el de Buenos Aires no son los únicos records que ha batido el grupo de Chris Martin desde que publicaron el álbum ‘Music of the Spheres’.