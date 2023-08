La actriz Charlize Theron confiesa: "Nunca volveré a hacer una película como Monster"

Charlize Theron admite que no haría ahora una película como Monster porque la edad le impide estar en forma y recuperar su peso

"Ser madre te hace ser más consciente del envejecimiento y haces otro balance de tus decisiones"

La actriz Charlize Theron ha reflexionado en voz alta sobre el envejecimiento en una entrevista. “Nunca volveré a hacer una película” como Monster, porque ahora “no me podría quitar” el sobrepeso.

“Nunca volveré a hacer una película y decir: 'Sí, ganaré 40 libras'. Nunca lo volveré a hacer porque no te lo puedes quitar”, ha explicado la actriz en una entrevista en Allure. Y eso, que su papel en esa cinta le valió el Óscar a Mejor Actriz.

“Cuando tenía 27 años, hice Monster. Perdí 30 libras como de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal. Luego lo hice a los 43 años para Tully, y recuerdo que un año después de intentar perder peso, llamé a mi médico y le dije: 'Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso'. Y él me dijo: 'Tienes más de 40 años. Cálmate'. Tu metabolismo ya no es el que era. Nadie quiere oír eso”, ha confesado.

Así envejece Charlize Theron

El transcurso de los años no solo lo ha notado la actriz, como el resto de los mortales, en su peso corporal y en su metabolismo. En general, admite, que no tiene la energía física que 15 ó 20 años atrás.

“Lo que realmente me desanima es que ahora hago películas de acción y si me lastimo, tardo mucho más en sanar que cuando tenía 20 años”, lamenta la actriz.

“Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de 25 años que me pueda tirar contra la pared y ni siquiera lastimarme. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo ni sentarme en el baño”, dice riendo. "Son todos esos momentos muy reales", sentencia la actriz.

Theron es muy consciente de que como actriz siempre es observada. Hoy, como madre, -dice- que es “más consciente del envejecimiento” y eso “te hace hacer un balance de tus decisiones, tu vida, todas las cosas de tu vida… despertar”.