"3 de enero de 2023; el día en el que el cascabel y la luz de mi familia se fue, la mitad de mi corazón se me escapó . Duele mucho no haber podido hacer nada más, amabas la vida y te merecías estar aquí. No sé cuantas veces he deseado poder cambiarme por ti", ha escrito Emi en su cuenta de Instagram, tras una noche en vela en la que se ha dedicado a ver la infinidad de vídeos y fotos que tiene junto a su "libélula" favorita.

Su padre, menos activo en las redes sociales, también ha confesado haber aprendido a "vivir con el dolor" pero no "a vivir sin su hija": "Hoy ya hace un año. Ya llegó el temido 3 de enero. Increíble pensar que fue hace un año. Un año sin ti. El pasado 3 de enero lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Cada instante, cada gesto. También recuerdo el dolor, eso no ha cambiado. Simplemente me acostumbro a vivir con él. Pero no sin ti. Sin ti no me acostumbro", ha escrito, como forma de honrar su memoria. Su madre, Emi Palomo, tampoco puede creer que haya pasado un año desde que su "alma se partió en dos" y ha recordado la frase que Elena, ya muy enferma, dijo en la su última Nochevieja: "Aquí estoy 2023" .