Succession, The Bear y Beef, los grandes protagonistas de los Premios Emmys 2024

No hubo lugar para la sorpresa ni la variedad en la gala de los Emmys que conmemoró su 75 aniversario. Las tres series que partían como favoritas en todas las apuestas, Succession, The Bear y Beef, se llevaron la mayoría de los premios en una ceremonia marcada por el retraso de cuatro meses debido a la huelga de guionistas y actores que afectó a la industria durante medio año. El resto de los galardones se repartieron entre los habituales candidatos.

The Bear dejó sin opciones a la que había sido la reina de la comedia en los últimos años, Ted Lasso de Apple TV+, que se fue de vacío. Tampoco tuvo suerte The Last of Us, con cinco nominaciones y ningún premio.