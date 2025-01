Tras hacerse público el veredicto del jurado, Fernández Díaz, cuya coincidencia de nombre con el exministro del Interior del PP no ha evitado alguna broma, ha recordado que el Nadal "es uno de los grandes premios del mundo".

Para el ganador del decano de los galardones literarios hispanos, "madre hay una sola, pero todo padre es un enigma" y, por esa razón, decidió resolverlo: "Mi padre no tenía las herramientas para comunicarse conmigo, y su única manera, la única educación sentimental que me legó fue ver juntos algunos de los clásicos del viejo Hollywood, unas películas que luego he ido revisitando".