Angelina Jolie estrena ‘Maria’, un atípico biopic sobre la Callas

La actriz ha destacado en numerosas entrevistas lo cercana que se siente a la leyenda de la ópera

'Inocencia interrumpida' o el rodaje en el que Angelina Jolie hizo la vida imposible a Winona Ryder

Actualmente quedan muy pocas estrellas de Hollywood capaces de atraer a la gente a las salas de cine solo por su nombre. Ese star-system quedó atrás en los 90, sobre todo desde la llegada de las plataformas de streaming y la aparición de la generación Z. Pero algunos 'astros' siguen estando ahí, y sin mucho esfuerzo, siguen atrayendo solo con aparecer su nombre en el cartel. Tenemos los ejemplos de Tom Cruise, Nicole Kidman o, por supuesto, Angelina Jolie. A finales de los 90 y comienzos de los 2000, Jolie se convirtió en una de las actrices más reconocidas en todo el plantea. Y no es que tenga una filmografía enorme (no cuenta con más de 20 películas desde que comenzó su estrellato), pero sí que es verdad que, en su momento de máximo apogeo, llegó a estrenar hasta tres películas por año.

Todo el mundo sabía (y sabe) quién era Angelina. Más aún, después de comenzar una relación con Brad Pitt tras el rodaje turbulento de ‘Sr. y Sra. Smith’. Y, aunque según han ido pasando los años, ha ido centrando su vida más hacia su familia en detrimento de su carrera interpretativa, sigue manteniendo su estatus. Desde su defensa a ultranza de las mujeres y los niños en su trabajo con la ONU, hasta sus denuncias públicas a la ocupación de Gaza por parte de Israel, o incluso su juicio contra el que fuera su marido por presuntos abusos. De ahí que todos quisiésemos volverla a ver de nuevo en la cima con una interpretación de esas que quitan la respiración. Y eso es precisamente lo que hace en su nueva película, ‘Maria’, en la que da vida a la leyenda de la ópera Maria Callas.

Aunque sonaba favorita para colarse entre las nominadas a Mejor Actriz en los Oscar, Jolie se quedó fuera en el último momento. Pero no por ello debemos despreciar una interpretación increíble, repleta de matices, en la que incluso tuvo que aprender vocalmente a cantar ópera. Porque su voz se funde con la del personaje en casi todas las escenas en las que canta. Un trabajo increíble y exquisito que ha supuesto su renacer como gran actriz, y que ha arrojado varios paralelismos de la Jolie con la Callas, como ella misma ha asumido en varias entrevistas promocionales. "Maria no tenía espacio para ella en un mundo en el que todos amaban a la Callas”. Algo similar a lo que le ha pasado a Angelina muchas veces en su carrera. Porque la gente amaba a la Jolie, pero no acababa de dejar ese espacio para la propia Angelina.

Quizás nuestra mayor cosa en común, y creo que no es privado compartirlo, es la soledad. Pensé que ambas nos habíamos quedado solas y sentido solas muchas veces, y creo que es por eso que me hubiera gustado ser su amiga

"Quizás nuestra mayor cosa en común, y creo que no es privado compartirlo, es la soledad. Pensé que ambas nos habíamos quedado solas y sentido solas muchas veces, y creo que es por eso que me hubiera gustado ser su amiga”, explicó en una entrevista para la Agencia EFE. "Tengo a mis hijos a los que amo, pero como adulta, a menudo estoy sola. Tampoco he descubierto cómo vivir la vida de una manera que me permita estar sola. Tal vez muchos artistas sentimos que estamos en un espacio abierto como personas. No nos acomodamos del todo, así que a veces nos quedamos en una situación extraña”.

La soledad es un mal silencioso que afecta a todo el mundo, sin distinción de ningún tipo, y muchas veces lleva a situaciones extremas. En España, de las más de ocho millones de personas mayores de 65 años, el 20% –más de un millón y medio– viven solas. Y también se sienten solas. Un problema que, de forma prolongada, tiene efectos perjudiciales para la salud física y mental, según la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no solo ocurre entre las personas mayores, sino en nuestro día a día, y es una enfermedad silenciosa que puede acabar en un final trágico.

Angelina Jolie nunca se ha echado atrás para hablar de problemas de nuestro día a día y de salud mental, y con la promoción de ‘Maria’, ha hablado sin tapujos sobre la soledad, la tristeza y la desesperación, además de sus faltas de apoyo en su círculo de amistades. "En realidad, no tengo ese tipo de relaciones. Quizá sea porque perdí a mi madre siendo joven. Quizá porque estoy trabajando. Tal vez sea porque soy alguien a quien han traicionado muchas veces. No tengo muchas de esas relaciones cálidas y cercanas en las que me apoyo tanto”, explicó para The Hollywood Reporter. Su difícil situación con su exmarido Brad Pitt la sumió en una situación muy complicada, con juicios por la custodia de sus hijos de por medio, algo que ha sido muy difícil de sobrellevar.

Realmente intentas ocultarles a tus hijos cuánto dolor y tristeza llevas. Y por eso, que estén contigo cuando lo expresas a ese nivel, creo que fue la primera vez que me escucharon llorar así

“Cuando estaba pasando por momentos muy difíciles, ellos venían y me daban un abrazo o una taza de té. Esa fue probablemente una de las cosas más intensas: por lo general, cuando expreso tanto dolor, no es frente a mis hijos. Realmente intentas ocultarles a tus hijos cuánto dolor y tristeza llevas. Y por eso, que estén contigo cuando lo expresas a ese nivel, creo que fue la primera vez que me escucharon llorar así”. Así que la película de ‘Maria’ le llegó en el momento perfecto. No solo porque se identificó plenamente con el personaje de la Callas, una mujer que vivió en una cárcel de soledad, con abusos y maltrato psicológico de por medio, sino porque encontró en la ópera la terapia que no sabía que necesitaba tanto.

“En algún momento del camino -tengo 49 años- perdí mi voz. Así que fue un gran regalo tener estos siete meses de preparación, tener a alguien que me tomara la mano y me ayudara a respirar profundamente e intentar emitir sonido nuevamente”. Y en una de las mesas redondas que organiza The Hollywood Reporter de cara a la temporada de premios, Jolie afirmó que fue “terapéutico” para ella aprender a cantar ópera, y volvió a denunciar esa soledad en la que se vio sumida la Callas, y ella también en los últimos años. “A nosotras, especialmente como mujeres, muy rara vez se nos permite, se nos pide, o se nos anima a utilizar todo nuestro poder. Nos pasamos la vida adaptándonos: a nuestros hijos, a la sociedad, a nuestro entorno. Todo eso nos va formando en el camino pero también se queda con nosotras. Maria Callas es una de nosotras. Ella era una mujer y pasó mucho tiempo sola en su proceso. Por eso es tan hermoso estar sentada aquí, pensando en ella y dándome cuenta de que no tenía esta mesa. Muchas mujeres en el pasado no tenían esta mesa”.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.