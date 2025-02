Tras recordar al gran Luis Buñuel , de cuyo nacimiento se cumplen 125 años, pidió más dinero para la cultura, más solidaridad a Europa ante las presiones del exterior -'solidaridad de verdad y no de mierda'- y expresó su confianza en que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya haga su trabajo "contra todos esos bastardos asesinos".

Para terminar deseando que con las elecciones alemanas de este fin de semana, el año que viene en la Berlinale no gané 'El triunfo de la voluntad', de Leni Riefenstahl, la película propagandística de 1935 con Adolf Hitler a la cabeza.

Mucho más pausado el chino Heu Menh , que se llevó el premio a mejor Dirección por la preciosa 'Living the Land' , una película sobre el choque entre las tradiciones milenarias de su país y las nuevas tecnologías.

En interpretaciones principales ganó una de las favoritas, la estadounidense Rose Byrne, por un papel muy complejo en una película extraña, 'If I Had Legs I'd Kick You', de Mary Bronstein.