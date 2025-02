El actor riojano César Vea , que hoy cumple once días en huelga de hambre , ha afirmado que "me sobra ánimos" en estos momentos, al tiempo que ha insistido en que "o salgo con una firma o salgo en una ambulancia". "¡Yo no vacilo!" ha asegurado.

"Estoy esperando una respuesta de Gonzalo Capellán -presidente del Gobierno riojano- porque ya no me queda claro si lo que me dijo Cuca Gamarra -secretaria general del PP- es que tienen permiso para abrir una comisión de investigación o no", ha añadido, para recordar que "he llamado hasta 72 veces" a la secretaria del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero "no me responden". Por ello, "le he dicho a Gonzalo Capellán que por favor escriba el a Feijóo para que diga si van a investigar o no".