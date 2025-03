"Llevo en shock unas horas. No puedo explicaros lo que siento ahora mismo", confesaba la cantante catalana en sus redes sociales poco después. Sus shows se pospusieron para el 27 y 28 de junio. "Se que van a ser muy grandes, lo sé de verdad", se sinceraba.

Este contratiempo no frenó su 'reality', y decidió seguir adelante con este proyecto, plasmando además otras facetas de su vida. Su 'yo' más real. La artista quería mostrar a sus fans cómo era su día a día, tanto en su vida personal como profesional, enseñar la cara oculta de la fama y expresar cómo gestionaba sus problemas de salud mental. Y eso es lo que se ve en 'Aitana: Metamorfosis'.

La intérprete de 'Segundo intento' ha dejado ver en el documental, dirigido por Chloé Wallace con Netflix, las diferentes reuniones, problemáticas y alternativas en lo que respecta a reprogramar sus dos conciertos en el Bernabéu. " No sabía dónde me estaba metiendo . Ha sido una ansiedad", desvela Aitana en la producción.

La exconcursante de 'Operación Triunfo' afirma que "voy a dar mi máximo y voy a poner todo lo que puedo para que salga bien". Tiene mentalizado que su objetivo es "apostar por esto, por mí, por el Bernabéu y por mis fans". Sin embargo, y según cuenta, no va a obtener beneficios económicos con ninguno de los dos shows. "El Bernabéu son tres casas. Tres casas que pago yo , más lo que invierte la compañía y más lo que invierten las marcas. Yo no gano nada con el Bernabéu ", confiesa.

Cuando la compositora conoció la noticia de la cancelación de los conciertos, sus planes profesionales se vinieron abajo. Recordemos que, por aquel entonces, Aitana no se encontraba en su mejor momento personal: su relación con Yatra acababa de llegar a su fin y su vía de escape era la música y la preparación de los shows.

"Yo me quedé en shock, pero sabía que tenía que buscar una solución después de toda esta mierda. Siento que nunca había tenido este cambio profesional tan drástico (...). Lo del Bernabéu era una distracción, porque nunca me he permitido vivir estando triste", comenta.