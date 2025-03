Karla Sofía Gascón no pasó desapercibida en los Premios Oscar 2025, una gala en la que estaba nominada a mejor actriz por su papel en ‘Emilia Pérez’. Después de los Premios César, esta era una de sus primeras apariciones tras los polémicos mensajes en X que la obligaron a permanecer alejada de la temporada de premios y así evitar que el escándalo salpicase al resto del elenco. Lo hizo de forma discreta, acompañada por su mujer Marisa Gutiérrez. No pasó por la alfombra roja y acudió directamente al Dolby Theater de Los Ángeles. Sin embargo, durante la ceremonia no pudo evitar que el cómico Conan O’Brien se dirigiese a ella para hacerle una broma, a la que la actriz ya ha respondido.