Por ello, la asociación señala que el descenso en la participación de mujeres artistas en ARCOmadrid "resulta más llamativo" y destaca que el porcentaje de mujeres artistas españolas en proporción al resto de artistas hombres y mujeres y colectivos mixtos españoles y extranjeros también tiende a aumentar en algunas ferias, aunque no es una tendencia común a todas.

Según los dosieres presentados por las galerías, en torno a una veintena no presenta ni una sola artista. Entre ellas Alvaro Alcázar, Cayón, Del Inffinito, Dépendence, Diiez, Fernández-Braso, GGomids & Co., Guilermo de Osma, House of Cappaz, Leandro Navarro, Martina Simeti, Miguel Marcos, Miguel Nabinho, Nordenhake, P74, Pl Artwork London, Rafael Pérez-Hernando y Timothy Taylor.