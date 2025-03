La intensa vida de Lee Miller, la fotógrafa que posó en la bañera de Hitler el día que se suicidó

Poca gente conoce hoy en día la historia de Lee Miller , pero es imposible no reconocer su impacto en la fotografía de guerra de gran parte del siglo XX . Quizá su imagen más famosa, y por la que muchos la recuerdan, sea su mítica fotografía en la bañera . Pero lo que pocos saben es que ese baño era del mismísimo Adolf Hitler ni que fue tomada el mismo día que el dictador alemán se suicidó. Una imagen cargada de simbolismo que vuelve a nuestras vidas con una película sobre su vida, una adaptación de un libro escrito por su hijo Antony Penrose. “ Como madre fue una persona lejana y desconocida; sus problemas con el alcohol, la depresión y los traumas de la guerra dificultaron nuestra relación porque, para mí, como niño, me resultaba sumamente difícil entenderla”, contó en una entrevista para El Mundo.

“Se me puso la piel de gallina”, explicó para Vanity Fair su nieta, Ami Bouhassane, al enterarse de que la vida de su abuela por fin sería llevada al cine. “Escalofríos por todas partes. Llevábamos mucho tiempo intentando hacer una película basada en el libro de mi padre. Contamos con la autorización para hacer una película desde 1985. Hasta ahora, el proyecto había ido pasando de productor en productor. Yo ya no creía en él. Hasta que Kate Winslet decidió tomárselo en serio”. Y es que la actriz se implicó al máximo para llevar este proyecto adelante.

“Siempre que tenía un poco de tiempo libre, venía a ver los archivos de Farleys House, la casa museo de mi abuela”, recuerda Ami Bouhassane. “Miraba los negativos, los manuscritos, la ropa... Quería sumergirse lo más posible en su vida. Después de todos nuestros intentos de hacer una película, yo tuve mis reservas. En una ocasión, ella estaba en mi casa y me preguntó: “¿Pero no te entusiasma este proyecto?". Le contesté sin mucho ánimo porque aún no estaba convencida. Entonces me contestó muy seria: "Esta vez lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo juntas”.