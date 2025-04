"Ha traído cola el asunto y es sorprendente que traiga cola dedicar una sala de ensayo a una persona como Mario Vaquerizo , tan ligado a la ciudad de Madrid y con la trayectoria artística que tiene. Pero bueno, nosotros tenemos muy claro que en Madrid no cabe la cultura de la cancelación ni la cultura del señalamiento ni la cultura de hostigar al que no piensa como uno sino que, por el contrario, somos una ciudad tremendamente abierta , en la que cada uno puede pensar y crear de la forma que es conveniente", ha trasladado Almeida a los periodistas.

Cree el alcalde que la denominación de esta sala de ensayos puede ser una inspiración porque "hay muchos chavales como Mario Vaquerizo, que es un chaval de Vicálvaro, y que puedan cumplir sus sueños". Además ha recordado que el centro cultural Galileo también recuerda en sus salas a Quique San Francisco, José Luis Sampedro y a Clotilde, viuda de Joaquín Sorolla. "A mí eso es lo que me gusta de esta ciudad, la Cultura en mayúsculas, la cultura que no señala al diferente, que no hostiga al que no piensa como uno, la cultura que permite la libertad de creación. Es que no entiendo la polémica", ha insistido el primer edil.