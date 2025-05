Prince Royce lanza 'Eterno', su octavo álbum de estudio, compuesto por un total de 13 canciones

Desde la web de Informativos Telecinco hablamos con el genio de la bachata sobre la música, el amor, la rivalidad en la industria y la inteligencia artificial

Prince Royce está de estreno. El portento de la bachata lanza 'Eterno', su octavo álbum de estudio que, con un total de 13 canciones, reimagina clásicos que marcaron una era bajo su sello e inconfundible estilo, exóticos ritmos del género y una dosis de 'spanglish' que tanto le caracteriza.

Este disco llega 15 años después de su irrupción en la música, cuando no tardó en alcanzar la cúspide con 'Stand By Me', 'Tu Príncipe', 'Darte un Beso' o 'El Amor Que Perdimos'. Ahora, con temas icónicos como 'How Deep Is Your Love' de los Bee Gees, 'Yesterday' de The Beatles o 'Go Your Own Way' de Fleetwood Mac, Royce vuelve a revalidar su título como uno de los grandes nombres de la bachata.

Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con él sobre 'Eterno', el futuro de la bachata, la rivalidad en la industria, el amor y la inteligencia artificial.

Pregunta: ¿En qué te has inspirado para este nuevo álbum, 'Eterno'?

Respuesta: Siempre había querido grabar este concepto de disco, como ya pasó con 'Stand By Me', y mucha gente me preguntaba si algún día lo haría de nuevo, otro álbum clásico, y creo que ha quedado muy 'cool', porque tengo la oportunidad de crear dos mundos con esas canciones americanas junto al mundo latino en la bachata y con esa época de clásicos para el público bachatero. Así que he disfrutado mucho haciéndolo.

P: Sueles inspirarte en otros cantantes a la hora de crear temas. En este álbum, en concreto, te inspiras en una canción de los Backstreet Boys. ¿Cuál es el motivo?

R: Sí, en este disco hay canciones de Elvis Presley y de los Beatles también. Creo que me resulta interesante ver y escucharme en éxitos que no se habían hecho en bachata todavía, ni en español, y es refrescante para mí escuchar y ver su música reflejada en la bachata.

P: Son un total de 13 canciones las que componen 'Eterno', un número que a veces suele asociarse a la mala suerte y otras a un cambio o a una etapa de transformación. ¿Eres supersticioso?

R: (Risas) No, en realidad, no. Fíjate que lo pensé el otro día, cuando ya estaba el disco terminado, pero bueno, en verdad no. No me enfoco mucho en eso. Son 13 porque realmente quería lanzar todas ellas, y la última es una de mis favoritas, muy movida, porque quería que el final del álbum fuera como el final de un show.

P: ¿Tienes en mente hacer una gira?

R: Definitivamente, ¿por qué no? Por supuesto, ya hay planes de giras, así que tendrán que estar pendientes para las fechas.

P: Ya son 15 años en la industria, desde que lanzaste éxitos como 'Corazón sin cara', 'Recházame', 'Mi última carta'... ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces y cómo se convive con ese proceso de lucha para que tus nuevas canciones vuelvan a convertirse en hits mundiales?

R: Al principio me sentí sido muy afortunado y bendecido de poder presentar la bachata y aportar un disco tras otro, eso era una meta y siempre un intento de reinventarme, pero con la misma esencia: motivarme a hacer algo nuevo. Creo que este disco me empujó también a a cantar en tonos que normalmente no canto en la bachata, y no quería tampoco cambiar demasiado. Entonces yo creo que cada disco tiene un toque diferente, y espero que este sea un hit, porque es muy distinto en comparación con otros discos que he hecho.

P. ¿Qué futuro crees que tiene la bachata en la industria musical a nivel global?

R: Yo lo encuentro superbién. Creo que en la música siempre hay diferentes modas y géneros que están pegando, pero en los últimos años hemos visto la música tropical creciendo, vimos que Bad Bunny estaba empezando a grabar salsa, vimos como Rosalía, C.Tangana y Manuel Turizo se han adentrado en la bachata... Entonces, creo que últimamente la gente está escribiendo canciones con sentimiento, con letra, con melodía, con instrumentos en vivo... Y también lo recoge este disco, ¿no? Con el que traslado a esa época en la que todavía no existía Auto-Tune y tanta tecnología, cuando todo era más real. Y ahora creo que estamos volviendo a esa etapa de querer escuchar esa música tropical de antes.

P: En la bachata hay muchos artistas de renombre pero, como pasa con el reggaeton, el rap y el pop, se suele hablar de rivalidad entre vosotros. ¿Son rumores o es la pura realidad?

R: Pues mira, yo creo que la competencia es buena y puede ser amistosa. Obviamente es música, pero siempre va a existir esa competitividad, y pienso que también es bueno para los fans ver, comparar y escuchar diferentes discos. La rivalidad es algo que siempre ha existido, aunque uno no lo quiera.

P: ¿Qué opinas sobre los avances de la inteligencia artificial, ahora capaz de crear música?

R: Es un tema interesante, sí. Todavía es pronto para saber donde llegará, pero cada día hay menos músicos, menos compositores. Ahora ya escribes el concepto de una canción y la IA te la escribe y la canta. Tiene sus puntos positivos, pero lo negativo de todo esto es que estamos perdiendo ese toque humano y personal en la música: que el cantante escriba su canción, grabe el sonido de la guitarra en directo... Ahora, con todo esto, es más fácil cantar. Creo que lo ideal sería conseguir un balance, porque espero que no se pierda esa esencia humana en la música.

P: Entiendo que mantenerse en esta industria no es fácil.

R: No, pero como en todo el mundo del entretenimiento. Cada trabajo tiene sus pros y sus contras, y siempre va a haber momentos en la vida que son difíciles, pero estamos ahí para seguir trabajando, seguir para adelante, innovando y con los fans en mente.

P: Después de tanta fama, reconocimientos y dinero, ¿qué te mantiene con los pies en la tierra?

R: Para mí, al principio fue raro y difícil, sobre todo el proceso de hacer un concierto, escribir, grabar y compaginarlo con la vida personal... Pero ahora, después de estos años, creo que he encontrado ese equilibrio, ese balance. Cuando estoy trabajando me enfoco en ello, y cuando no, me dedico a divertirme.

P: ¿Cuál es tu filosofía en la música?

R: Conectar con la gente, tratar de hablar de algo diferente, contar una historia y que la gente que me escuche le guste.

P: ¿Qué te gustaría que tus fans sepan de ti?

R: Espero que piensen que si me ven en la calle pueden pedirme una foto, que soy buena gente, que soy positivo, y que estoy siempre para ellos.

P: ¿Cómo eres en las distancias cortas?

R: Un chico bastante normal y muy cool.

P: ¿Crees que el amor cambia cuando eres una figura pública?

R: Sí, no voy a decir que no, porque obviamente si eres una figura pública afecta a tus relaciones, sea de amistad o amorosa. Hay que manejarse diferente, hay cosas que cambian, pero siempre hay que intentar tratar de ser lo más normal dentro de toda la locura de ser famoso.

P: ¿Te resulta más fácil escribir de amor o de desamor?

R: Fíjate que a mí se me hace más fácil escribir de desamor, no sé por qué. Creo que por más que piense que quiero usar canciones de amor, la gente conecta más cuando está sufriendo, cuando está pasando algo difícil. La gente se identifica más con otra persona cuando está pasando por un momento duro.

P: ¿Eres romántico?

R: Mmm... Dentro de lo normal. Mucha gente piensa que porque canto canciones tan románticas en la vida real soy un 'crazy', un enamorado de los que llegan a la habitación cada día con rosas, pero no, normal.

P: ¿Cómo es tu día a día?

R: Un día normal me levanto a las 9:00 horas, le doy de comer a mi perra, camino con ella, me voy al gym, respondo los correos, voy a grabar al estudio, juego videojuegos, voy a la piscina, a la playa y a un lounge bar que tenga buenos tragos... Me gusta encontrar sitios nuevos y estar tranquilo, 'chill'.

P: ¿Eres feliz?

R: Creo que sí, hay días que sí y otros que no. Muchas veces se dan las cosas por hecho, y la vida no es fácil, pero siempre trato de buscar la felicidad y tener mucha salud para mí y para mi familia, y lo tengo. Así que siento que estoy en un momento muy bonito de mi vida.