23 MAY 2025

'Misión Imposible: Sentencia Final’ llega a los cines como cierre de la icónica saga de Tom Cruise

Tom Cruise y su entrenamiento a los 62: “Tengo un gimnasio propio que llamo la cueva del dolor"

Puede que una de las sagas cinematográficas más famosas de las últimas décadas, quitando obvias excepciones como Marvel, Harry Potter o Star Wars, sea ‘Misión Imposible’. La primera de las entregas se estrenó en el ya lejano 1996, basándose en la serie homónima, pero llevando la historia a una nueva dimensión gracias al protagonismo de Tom Cruise. Una estrella de las que ya no quedan y que ha estado al frente de la saga desde el comienzo, luchando contra viento y marea para que siga hacia delante. Y aunque pasó un bache tras estrenar la tercera entrega, dirigida por J.J. Abrams, y en plena crisis reputacional de Cruise (todos recordamos la entrevista con Oprah), ha seguido manteniendo un nivel increíble en cada una de sus películas.

Este 23 de mayo se estrena la que parece ser la última parte de toda la saga, ‘Misión Imposible: Sentencia Final’, como contrapartida de la que se estrenó el pasado 2024. Dos películas que se rodaron a la vez para abaratar el presupuesto aunque fuera un poco, y que elevaron la calidad de la franquicia un escalón más después de la impresionante ‘Misión Imposible: Fallout’. Pero es que estas dos últimas entregas casi se convierten, precisamente, en misión imposible. Porque su rodaje pasó por altibajos, y puso en serios aprietos la continuidad de la saga.

El primer gran obstáculo llegó con la pandemia del COVID-19. ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal’ comenzó su rodaje en febrero de 2020 en Venecia, apenas unas semanas antes de que Italia se convirtiera en el epicentro europeo del virus. La producción fue suspendida casi de inmediato, lo que dio inicio a un sinfín de retrasos, reubicaciones y protocolos de seguridad que transformaron por completo el calendario previsto. Tom Cruise se implicó personalmente en asegurar que el rodaje continuara bajo estrictas medidas sanitarias. Esto incluyó la compra de un barco para aislar al equipo y evitar contagios, la contratación de asesores sanitarios permanentes y múltiples cuarentenas. En total, la filmación se extendió durante más de 18 meses, una duración atípica incluso para superproducciones.

Todos recordamos ese vídeo filtrado del rodaje, con la superestrella chillando, visiblemente enfadada, a gran parte del equipo por no estar cumpliendo las medidas de seguridad impuestas para el rodaje. "Dije lo que dije. Había mucho en juego en ese momento”, contó en una entrevista para la revista Empire. “Había mucho en juego. “Todas esas emociones me pasaban por la cabeza. Estaba pensando en las personas con las que trabajo y en mi industria”. Los ánimos estaban caldeados, y no era para menos. El presupuesto iba aumentando (290 millones de dólares), y lo que había comenzado como una estrategia clásica de “rodaje doble” para reducir costes y asegurar dos taquillazos consecutivos, se convirtió en una pesadilla presupuestaria para Paramount Pictures y Skydance Media, las productoras detrás de la saga.

Las dos películas juntas (sin contar los gastos de marketing) dispararon el presupuesto hasta los casi 600 millones de dólares. La imposibilidad de rodar en algunos países obligó a reubicaciones constantes. Es decir, escenas originalmente planeadas en Europa del Este se trasladaron a Noruega, Abu Dabi o el Reino Unido. El poco uso de CGI (y el empeño de Tom Cruise de hacer todas sus escenas) también encarece mucho todo, ya no solo por el seguro millonario que hay que pagar a la estrella, sino que todos esos efectos prácticos tardan mucho más tiempo. Y recordemos que el tiempo es dinero.

Christopher McQuarrie, guionista y director, también tuvo que ir modificándotela partes de la historia según iban rodando las dos entregas. El coguionista Erik Jendresen comparó el proceso de escritura con el trabajo del equipo del FMI: "Trabajamos contrarreloj. Hay mucho en juego y tienes que estar pivotando constantemente”, declaró para GQ España. En una entrevista con Script Apart, McQuarrie reveló que no existía un primer borrador completo del guion. En cambio, el proceso de escritura fue continuo y adaptativo, con cambios realizados incluso durante la posproducción. Y obviamente, hacer reshoots siempre es caro. La escena final de ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal’ tuvo que ser rodada de nuevo dos años después del rodaje inicial para tener un desenlace satisfactorio para el público.

El principal problema es que, la primera de estas dos entregas finales, no recaudó lo esperado en taquilla. Veníamos de casi 900 millones con ‘Misión Imposible: Fallout’ y bajó la taquilla hasta los 570 millones, algo que puso en serios aprietos a la saga y a la productora, siendo uno de los fracasos más sonados del año pasado. Así que, con esta nueva entrega, Tom Cruise se la juega, ya que busca seguir siendo una de las estrellas más rentables de Hollywood. “Nunca me detendré. Nunca dejaré de hacer acción. Nunca dejaré de hacer dramas, películas de comedia. Estoy entusiasmado”, dijo en una entrevista para The Hollywood Reporter. “Harrison Ford es una leyenda. Tengo 20 años para alcanzarle”, reveló también en una entrevista para The Sydney Morning Herald, dejándooslas claro que quiere seguir actuando mientras el cuerpo (y el público) se lo permitan. ¿Conseguirá un nuevo éxito en taquilla con la última entrega de ‘Misión Imposible’?...