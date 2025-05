Entrevista a Bely Basarte: "Estoy trabajando en perdonarme por todos los errores que cometí"

Hablamos con Bely Basarte, artista madrileña, en su estudio tras lanzar "California", el segundo anticipo de su próximo disco

Recuperada tras un tiempo de silencio creativo, nos cuenta cómo ha sido volver al foco con "Amor letal", qué ha aprendido de desaparecer de las redes y por qué ahora, más que nunca, quiere ser fiel a su sonido

Hay encuentros en los que la tranquilidad y la pausa hacen que las palabras fluyan, que una conversación brote de una forma natural, tanto como la que regala Bely Basarte. La artista madrileña se dio a conocer en sus inicios subiendo vídeos caseros a YouTube desde una habitación. Algo que nos parece tan evidente ahora, en 2009 fue algo inesperado para ella, "de repente tuve esa oportunidad de darme a conocer, encontré mi sonido a raíz de grabar versiones semana tras semana, y la gente fue la que me llevó a Disney, a Los Goya y a todo", comenta.

Ha colaborado con diversos artistas, interpretó las canciones de Bella en la versión en castellano de la película de acción real del clásico de Disney y participó en el ‘In Memoriam’ de los Premios Goya interpretando el clásico de Mecano, "Me cuesta tanto olvidarte", con Guitarricadelafuente.

Tuvo que desaparecer por un tiempo de las redes sociales para encontrarse y curarse de las heridas en lo personal para volver entonces con una "Bomba de humo", esa misma que parece haber vuelto a hacer en los últimos meses, "en realidad, no me he ido, simplemente estaba trabajando".

Bely ha vuelto con "Amor letal", un sencillo cuyo videoclip refleja las "heridas" del amor, "las más importantes o las que más te hacen crecer son las que más te han dolido", apunta a la web de Informativos Telecinco. El pasado 23 de mayo ha estrenado su segundo anticipo, "California", y nos hemos juntamos con ella en su 'home studio' donde repasar todo lo que ha sucedido hasta llegar aquí.

Pregunta: Tiempo después de tu última obra, "Bomba de humo", da la sensación de que hiciste eso mismo de cara al público.

Respuesta: Sí, literal. El caso es que el año pasado estuve trabajando en silencio y, si anteriormente desaparecí porque necesitaba resetear de la vida, en esta ocasión ha sido más a nivel artístico, de encerrarme en el estudio y componer mucho, hacer eso que parece que nadie tiempo como es crear 20 temas para elegir unos pocos.

En realidad, no me he ido, simplemente estaba trabajando.

P: Ya que lo dices, parece que cuando no estamos tan activos en redes sociales no se está haciendo nada, pero sí.

R: No se está presente para el público, y también es la magia de todo esto, que puedes verlo como negativo o jugar con ello, saber aprovecharlo. En mi caso archivé mis redes y presenté lo que es una nueva etapa, o una nueva era que dicen ahora.

P: Presentas "Amor letal" como el primer anticipo del nuevo disco, ¿qué hay detrás de ese amor?

R: El "Amor letal" puede sonar agresivo, pero para mí es al contrario. Es una toma de conciencia de que estás en un bucle que es tóxico y que quieres salir de él. Es un alivio. Viene de una herida y también de una decisión.

P: En el videoclip del single vas poniéndote tiritas en el cuerpo, ¿sanamos de las heridas que provoca el amor?

R: Creo que cada persona es un mundo y cada uno aprende las lecciones de una manera. Las más importantes o las que más te hacen crecer, son las que más te han dolido. Puede que vayamos con el escudo para enfrentarnos a ellas, pero si eres realmente capaz de quitarlo, te darás cuenta de que eres mucho más fuerte.

P: ¿Tendremos nuevo disco completo?

R: Sí, será un álbum y no un EP. A la hora de meterme en el estudio tuve muy claro que lo que quería hacer era un disco.

Después de mi segundo álbum "El camino que no me lleva a Roma" he sacado varios EPs. Me gusta el formato, lo entiendo, sé que para la época y los tiempos que corren es un formato muy interesante, pero llámame romántica, lo que me apetecía era hacer un álbum con todas sus canciones, desarrollar todo ese universo, ese imaginario y, cuando vaya el año que viene de gira, que sea presentando un disco.

P: Con todo el trabajo que conlleva un álbum, que luego sea tan "efímero" para muchos oyentes, ¿cómo lo interpretas como artista?

R: Entiendo que alguien pueda pensar eso y es verdad que da un poco de rabia decir que es efímero, pero yo disfruto tanto del proceso de creación y de grabación que en ningún momento me ha invadido esa sensación de "con lo poco que va a durar". Ya vendrá después, pero meterme en el estudio, estar con Alex, con mi guitarra… por mí que durase el tiempo que fuera, aunque luego se vaya a ir en un instante.

P: El algoritmo y el modo de escucha actual, ¿influye al artista?

R: A ver, creo que inevitablemente todos nos ponemos ciertas vallas a la hora de crear y de movernos por el campo del arte. Y yo personalmente en otros momentos de mi carrera sí que he buscado más eso, pero creo que con este trabajo no. Con este álbum quería ser yo y hacer lo que a mí me gusta.

Tato me lo decía, no sé a quién se lo escuchó, sé que no es suyo, pero me decía que las modas van así, arriba y abajo, y tú vas por tu lado. Tú tienes que ir por tu línea, y a veces la moda te pilla, y si te pilla, guay, pero si tú la vas persiguiendo, igual nunca la alcanzas y no vas a ser fiel a lo tuyo.

No sé si ha sido cumplir años o darme contra la pared muchas veces, que he querido hacer lo que yo quiera, ser fiel conmigo misma. Si hay verdad la gente lo recibe y conecta.

P: Si hablamos del amor actual, ¿crees que somos más individualistas?

R: Más individualistas o independientes, pero creo que también está lo bonito de decir "mira, con la cantidad de opciones que podría tener al elegir caminos en mi vida, elijo estar solo contigo". Creo que se le da más valor a la gente que realmente se queda.

P: ¿Aprendiste del momento en que dejaste las redes sociales?

R: Pues tengo limitado el Instagram a 15 minutos al día. Ahora es verdad que justo estaba editando un reel y digo "pero si yo quiero hacer música". Pero es que al final hace falta, hay que estar presentes porque como decías, es súper efímero, sacas la canción y enseguida se ha quemado, pero tienes que seguir en redes hablando de ella, generando contenido y seguir presentándosela al público para que entiendan realmente todo ese trabajo que hay detrás. Y como las vísceras de la canción, destriparla un poco, así que bueno, ahora me toca estar más pegada al teléfono que todo el año pasado.

P: ¿Pero sabes seguir controlando los límites?

R: Creo que sí, creo que ya me sé mis red flags, y hay momentos en los que lo noto incluso físicamente, ya no psicológicamente en las que digo "me estoy pasando", y lo aparco y soy capaz.

P: Imagino que a tu alrededor ves ese enganche.

R: Bueno, es que todo el mundo. ¿Quién no acaba scrolleando en algún momento del día? Es tan absurdo la cantidad de tiempo que se nos va. Yo me he limitado alguna aplicación y mi hermano lleva el dumb phone, que es como el teléfono tonto, sin colores, con WhatsApp, Chrome y Maps, creo que tiene como cuatro cosas.

Estas navidades, que sí que quería trabajar un poco más, me dije que era mi momento, un retiro espiritual de composición creativa, tenía el móvil súper limitado en los tiempos. Pues bien, no te sé decir cuántas veces empezaba a escribir una frase y enseguida me iba a coger el teléfono. Cuando realmente te borras la aplicación, imagínate, "Instagram", y de repente te ves como dando en el mismo botón cuando no está ya, y de pronto das al Maps y se te abre, es muy absurdo.

P: ¿Cambiarías algo de tu carrera?

R: No, creo que incluso a nivel personal no cambiaría nada, que todo me ha hecho ser lo que soy ahora. Y creo que además estoy haciendo últimamente mucho trabajo de perdonar a esa niña, a esa chica que muchas veces he maldecido. Me he torturado a mí misma con eso, de, "joder, es que, ¿por qué era así?" Y creo que esa niña solo necesitaba un abrazo. Ahora estoy en ese trabajo de perdonarme, porque todos los errores que cometí durante el camino me han traído aquí, y me han hecho ser quien soy y tener a quien tengo en mi vida.

P: ¿Qué te gustaría hacer como artista?

R: Pues mira, ahora también trabajo mucho como autora para otros artistas. A ver, fuera de la música, a mí interpretar es algo que me gusta mucho y que alguna vez me gustaría probar en el cine.

Dentro de la música, y ya que estamos relacionando todo con esta otra disciplina, realizar una banda sonora, pero no cantar una canción que ya existe, hacer realmente una canción que forme parte de una serie. Cuando lo has dicho, me ha venido a la cabeza "Euphoria", algo diferente para una serie que es diferente también.

P: ¿Qué supuso YouTube en tus comienzos?

R: Fue mi ventana al mundo. Es que ahora es tan evidente subir algo a redes y que lo vea cualquier persona en cualquier punto del planeta, pero en 2009, que es cuando yo abrí el canal, para mí era increíble pensar que desde mi cuarto subiera un vídeo y que lo vieran en Los Ángeles. Y en ese momento estaban muy de moda los cazatalentos. Creo que a los años Leroy Sánchez se fue para allá, y todo fue a raíz de que él compartía vídeos y lo vieron en Estados Unidos.

En mi familia no hay artistas, no tengo un padrino, mi padre es ingeniero y mi madre es secretaria. Y cuando les hablé de la música me dijeron que eso era una afición, que tenía que estudiar una carrera en la Autónoma. Y entonces era como de repente tener esa oportunidad para darme a conocer. Lo que yo no sabía es que con los años quien me encontró para trabajar mi carrera fui yo misma. Y encontré mi sonido a raíz de grabar versiones semana tras semana y la gente fue la que me llevó a Disney, a Los Goya y a todo.

Fue algo muy progresivo, muy despacito en varios años, pero yo soy muy consciente que es a la gente a la que le debo todo lo que he ido consiguiendo.

P: Y esa ventana que era YouTube ¿sirvió como espejo para forjar tu carrera?

R: Yo creo que sí, porque semana tras semana aprendía algo. Yo hacía un vídeo cada viernes a las 15:00h de la tarde sin falta, durante 3 años estuve igual. Pero ni vacaciones, ni nada. Los viernes siempre había una canción, y de un viernes para otro aprendía una barbaridad. Aprendía que las guitarras me gustan más cuando el micro está puesto aquí, o que tal micro me gustaba más para la voz, pero el otro más para la guitarra.

Al final fue hacer prácticas durante 3 años. Y ahora, si tengo que grabar cualquier cosa, cuento con una soltura y una rapidez que no tendría si no hubiera estado haciendo 200 vídeos.

P: ¿Qué encontrará la gente en el disco?

R: Pues un álbum en el que habrá un poco de todo, para mí es pop y un poco folk. Nuestras referencias eran Fleetwood Mac y Jack Antonoff al final con Taylor, con Gracie Abrams, con The 1975.

Las canciones para mí respiran mucha verdad porque cuentan mis historias, porque es mi forma también de soltar muchas cosas a las que no sé ponerles palabras.

Yo soy muy de escribir de desamor, porque es lo que más me toca, pero creo que también he sido capaz de componer desde otros sitios. Y en cuanto a sonido, creo que "Amor Letal" representa bien la foto general de todo el álbum, de sonidos, de guitarras, de doce cuerdas, de eléctricas limpias, de batería real, sintetizadores analógicos… Hay voces que las hemos grabado aquí, en mi estudio, para que suene a eso. Me gusta decir que es el concepto o el sonido de mi primer álbum, pero revisitado con todo lo que he aprendido en estos años.