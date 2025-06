Sergio Pérez-Mencheta estrena su obra 'Blaubeeren' en Teatros del Canal coincidiendo con la presentación de su libro '730 días'

Víctor Clavijo, Clara Alvarado, Eric de Loizaga y Nacho López, entre otros, interpretan la obra del 5 al 29 de junio en Teatros del Canal

Sergio Peris-Mencheta regresa a la escena teatral tras su diagnóstico de leucemia y tras someterse a un trasplante de médula. Y lo hace con su libro '730 días' y estrenando su última obra, 'Blaubeeren', que llegó el pasado 8 de mayo al Teatro Palacio Valdés de Avilés, en Asturias, y que ahora aterriza entre el 5 y el 29 de junio en la Sala Verde de los Teatros del Canal, en Madrid. La web de Informativos Telecinco ha estado presente en la rueda de prensa llevada a cabo este martes 3 de junio.

Al frente de su compañía Barco Pirata, escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich y adaptada y dirigida por el actor español, la función refleja las vidas de los nazis que trabajaron en el campo de exterminio de Auschwitz durante el Holocausto a partir de las fotografías de un álbum que permaneció inédito hasta 2007. 'Blaubeeren' cuenta la historia del hallazgo de estas fotografías y el eco que produjo su difusión pública, lo que revelan sobre el Holocausto y sobre la humanidad.

Son Víctor Clavijo, Clara Alvarado, Eric de Loizaga, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual y Paloma Porcel quienes interpretan la producción de esta pieza que reconstruye aquella parte de la historia a través de un total de 116 imágenes que salieron a la luz pública.

"Cuando decidimos hacer esta obra fue hace tres años, y no podíamos ni imaginar que esta iba a ser la noticia que abriría algunos telediarios", avanza Peris-Mencheta que, tal y como él mismo y el elenco nos trasladan, el objetivo principal de la obra es "que la gente se haga preguntas y que invite a la reflexión" sobre lo que pasó entonces y sobre lo que está pasando ahora en Gaza.

"A mí me gusta hablar de lo que pasa, el teatro es político, por acción o por omisión, siempre, y mi manera de militar en política es en el escenario, a veces debajo y otras sobre el mismo. Yo decido las funciones que quiero, que me interpelan y las que me apetece contar", explica el director de teatro.

El protagonista de 'Blaubeeren' es ese mismo álbum de fotos, y "a mí siempre me surgían las mismas dudas cuando veía fotos antiguas de mi familia, y eran sobre lo que sucedía fuera del encuadre, quién hacía la foto y qué estaba pasando, es algo que me ha acompañado toda la vida", continúa Sergio.

"Vengo haciendo teatro de documento ya con '14.4', pero esta historia la cuenta un museo, de forma objetiva y sin concesiones, y eso a priori nos preocupaba. El componente thriller es la motivación extra para saber que el público lo va a pasar bien pero que a la vez le invita a reflexionar", señala.

Una de las tramas clave de esta obra es la investigación de un personaje para saber quién era su abuelo, y eso "nos tiene enganchados, porque por desgracia todos hemos tenido un abuelo que estaba en un lado o en el otro, y todos descubrimos en algún momento de nuestra vida un secreto familiar". Por su parte, Peris-Mencheta es nieto de "dos de las tres Españas, que yo creía que sólo había dos, pero no, también estaban los monárquicos, y yo soy nieto de los monárquicos que también desaparecieron y salieron por patas", confiesa.

De ahí que, a raíz de todo este proceso, el propio actor haya "escarbado" en su historia, porque "te das cuenta de que cualquier persona como nosotros podría haber formado parte de un entramado genocida o que habría mirado para otro lado".

Por su parte, Víctor Clavijo también nos subraya que hay una frase de la función que le ha marcado: "Muchos genocidios empiezan con palabras, no con matanzas". "Nos invita a darnos cuenta de cuándo puede volver a ocurrir esto y hasta qué punto es necesaria la complicidad de todos para que esto ocurra", dice el actor. "En la Alemania de los años 30, la gente fue cómplice tanto por acción como por omisión, muchas personas porque creían ciegamente en lo que estaba ocurriendo y otras porque prefirieron mirar hacia otro lado. Así que esta obra te coloca en ese lugar de la historia para que te preguntes: ¿Qué habría hecho yo? ¿Habría sido parte de la maquinaria? ¿Y habría actuado por acción o por omisión?", lanza Clavijo.

Sobre el estreno de la obra en los Teatros del Canal

'Blaubeeren' estará disponible entre el 5 y el 29 de junio en la Sala Verde de los Teatros Canal. Con una hora y 25 minutos de duración, de martes a sábado se citará al público a las 19:30 horas, mientras que los domingos a las 18:00 horas.

En cuanto a los precios, van entre los 9 euros (en 2ª balconada y en visibilidad limitada o lateral) y los 30 euros. Algunas fechas ya están agotadas.