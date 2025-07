David Corenswet, el actor que pasó de ser fan de Superman a convertirse en él

Juan Arcones 03 JUL 2025 - 08:30h.

La nueva película de 'Superman' se estrena este próximo 11 de julio con un nuevo actor protagonista

La historia de superación de Christopher Reeve, el 'superman' al que un accidente humanizó

David Corenswet es el nuevo rostro del Hombre de Acero, y aunque para muchos sea aún un nombre relativamente desconocido, lleva tiempo preparándose para este momento. Nacido en Filadelfia y graduado en Juilliard, Corenswet tenía como sueño en su carrera: dar vida a Superman, y así lo contó en una entrevista en 2019 para Entertainment Weekly. “Mi ambición es, definitivamente, interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer un retrato optimista. Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista”. Y oye, años después, lo ha conseguido.

Pero, ¿quién es David Corenswet y de dónde ha salido? Desde niño participó en teatro local en Filadelfía. A los 9 años hizo su primer papel profesional en ‘All My Sons’ de Arthur Miller, y luego apareció en producciones como ‘Macbeth y Our Town’ en teatros de la ciudad. Trató de estudiar Psicología en la universidad de Pennsylvania, pero se dio cuenta de que lo suyo realmente era la interpretación, así que se matriculó en la prestigiosa academia Juiliard, de la que han salido actores como Robin Williams, Oscar Isaac o Patti LuPone.

¿Sus primeros grandes papeles? Gracias a Ryan Murphy, que suele tener buen ojo para encontrar a esos nuevos actores como Darren Criss o Evan Peters. Corenswet participó en la serie ‘The Politician’, en Netflix, dando vida a River Barkley durante dos temporadas; y en ‘Hollywood’, donde se convirtió en protagonista, interpretando a Jack Castello, un joven actor en la época dorada de la meca del cine. “Mi personaje tiene cierto optimismo, una falta de cinismo… como Jimmy Stewart… al menos al principio”, dijo en una entrevista para Entertainment Weekly.

“Ryan realmente ama a los actores y les da autoridad”, contó para Awards Daily. “Es el sueño de cualquier actor poder trabajar con las mismas personas una y otra vez… La verdadera alegría de trabajar con Ryan y su equipo es que están constantemente colaborando entre ellos, así que puedes saltarte esa fase incómoda de tener que conocerse al principio”. Su interpretación en ‘Hollywood’ fue ampliamente aplaudida por la crítica, y le colocó como uno de esos nuevos rostros del cine americano.

Esa mezcla de fragilidad y dureza es lo que le hace perfecto para dar vida a la dupla Clark Kent / Superman. James Gunn, encargado de escribir y dirigir esta nueva adaptación del superhéroe, se fijó en Corenswet tras verlo en ‘Pearl’, de Ti West. Lo que más le llamó la atención no fue solo su físico —que tiene un aura similar al Superman clásico de Christopher Reeve—, sino algo menos tangible: su capacidad para ser vulnerable y humano sin perder ese porte heroico que tanto necesita el personaje. “Tiene ese encanto juguetón, esa calidez… pero también puede ser imponente”, dijo Gunn en declaraciones a AP News. Es decir, es alguien que puede salvar el mundo, pero también pedirte perdón si pisa tu pie.

El propio Corenswet ha definido su Superman como un personaje “muy expresivo emocionalmente”. Según contó a Entertainment Weekly, su objetivo no es ser un símbolo inalcanzable, sino alguien con contradicciones. Es decir, alguien humano. “No es que sea menos poderoso, pero sí más transparente. Queremos que el público vea sus emociones sin filtros, incluso cuando no sabe cómo actuar. Eso lo hace más real”. Y es que ya iba siendo hora de tener un Superman menos oscuro, menos sombrío, y más brillante, con más luz. Porque al final ese es el secreto del personaje. Esa esperanza, ese corazón que le falta a Batman.

Eso sí, el proceso de casting fue largo e intenso, compitiendo con actores como Nicholas Hoult (que al final da vida al villano Lex Luthor), y además, luchando contra los acólitos de Zack Snyder, que se resistían a ver a otro Superman que no fuera el de Henry Cavill. “James me pidió que no imitara a nadie. Ni a Cavill, ni a Reeve. Solo que encontrara mi propia voz”, contó el propio actor en una entrevista para The Times of India.

“Mi nerviosismo no venía de las comparaciones, sino del tamaño del reto. Este proyecto exige todo: cuerpo, mente, energía. Es la película más grande que he hecho y lo estoy dando todo”, explicó sobre la dureza de dar vida a un personaje tan icónico. Pero no solo en términos de interpretación sino de preparación física. “Superman debe tener presencia, pero eso no significa perder el equilibrio”. Corenswet ganó entre 18 y 20 kg de masa muscular en menos de un año, bajo la guía del entrenador Paolo Mascitti.

Consumía entre 3 500 y 4 500 kcal al día, y entrenaba 5 o 6 días a la semana. Un trabajo muy minucioso y bien preparado que le han dado ese físico superheroico pero que también cuadra con un chico de granja. Porque no se trataba de hacer a un Superman hinchado y con cuerpo de gimnasio de playa. “Recuerdo la sensación de como ir creciendo en el traje y el traje creciendo a mi alrededor, prueba tras prueba, ajuste tras ajuste, hasta que empezó a sentirse un poco como en casa para mí”, dijo para AP News.

Y si en algo ha destacado toda la campaña de promoción de la película, que llega este próximo 11 de julio, ha sido el buen rollo entre los protagonistas, es decir, Corenswet, Nicholas Hoult y Rachel Brosnahan, que da vida a Lois Lane. En cada video subido a redes sociales se ve la química entre ellos, y ese será uno de los secretos para el éxito o fracaso de la película. Los haters ya han afilado las uñas para lanzarse a la yugular. Pero desde el equipo de DC, parecen tenerlo todo controlado.

“No soy Superman, soy David. Pero durante dos horas puedo intentar ser el mejor reflejo de lo que podría significar ese símbolo”, reflexionó David Corenswet. Y no puede haber una definición mejor de lo que significa dar vida a un personaje que lleva entre nosotros 87 años.