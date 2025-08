Coque Malla repasa sus 40 años sobre el escenario en el Tío Pepe Festival de Jerez

Coque Malla ha repasado sus 40 años sobre el escenario en un impecable concierto en el Tío Pepe Festival de Jerez

El cantante ha confesado la unión que siente por Jerez de la Frontera: "Me acogisteis como uno más de vosotros. Así que muchas gracias"

Jerez de la FronteraEl Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera continúa arrasando entre el público. El 1 de agosto fue el turno de Coque Malla dentro de su '40 años tour' para celebrar sus cuatro décadas de música. El cantante madrileño deslumbró y cautivó al público jerezano con su actuación en el escenario del festival gaditano.

Con una gran sensibilidad, brillantez vocal y sentido del humor, el intérprete hizo vibrar a todos los asistentes con su repaso por sus 40 años de música.

Su unión con Jerez y su amor por la música

Coque Malla inauguró el ciclo de conciertos 'Veranea en la Bodega 2025' arrancando con su mítico tema 'Y por las noches'. Tras levantar al público, Malla quiso dirigirse a ellos con unas palabras y explicar la emoción que sentía al poder actuar junto a su banda en los jardines de las bodegas jerezanas de Tío Pepe.

Además, el intérprete compartió con sus queridos fans y seguidores la especial conexión que le unía a la histórica ciudad gaditana: "Aquí viví un poco mi Erasmus. Convertido en un adolescente de 30 años bastante descerebrado, pero absolutamente feliz y me acogisteis como uno más de vosotros. Así que muchas gracias, de verdad".

Sobre su regreso y su celebración por sus 40 años en la música, Coque Malla también tuvo unas palabras.

"Es emocionante volver a lo grande y con toda esta banda para los que pido un rugido que se oiga hasta en Barcelona. Ellos van a hacer el milagro y yo voy a hacer mis bailecitos entre comillas. 40 años celebramos esta noche y en esta gira. Hoy vamos a homenajear a las canciones, porque son las canciones las que me han traído hasta aquí y las queme han conectado con vosotros. No esperéis un concierto nostálgico, queremos que conozcáis el presente de la banda. Por favor, que no cunda el pánico. Vamos a tocar la canción de las bodas, tranquilos. Es un placer, es un honor. Muchas gracias Jerez, bienvenidos al show", pronunciaba Coque Malla justo antes de arrancarse con su banda y repasar su impecable trayectoria musical.

Sus 40 años de carrera sobre los escenarios

Coque Malla volvió a posicionarse en el escenario jerezano como una de las grandes figuras del rock español. Después de cuatro décadas de carrera, Coque Malla celebra su trayectoria con una gira que en la que recorre las principales ciudades de España a lo largo de 2025.

El artista, galardonado con el Premio Ondas a su trayectoria, ha ofrecido un espectáculo único cargado de historia, emoción y grandes himnos que han marcado generaciones.

El '40 Aniversario Tour' no solo repasa sus canciones más icónicas, sino que también pone en valor su capacidad de reinvención y colaboración con algunos de los nombres más destacados de la escena musical actual.

Así lo demuestran los recientes éxitos junto a artistas como Dani Martín y Rulo, con quienes lanzó el tema '¿Volverá?', que superó las 100.000 reproducciones en las primeras 24 horas, y su emotiva versión de 'Extraterrestre' junto a Dani Fernández, a quien Coque define como "una de las mejores voces que he escuchado recientemente".