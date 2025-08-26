Claudia Barraso 26 AGO 2025 - 14:58h.

Manuel de la Calva, famoso cantante del Dúo Dinámico, fallece a los 88 años: las primeras reacciones a su muerte

Muere Manolo de la Calva, cantante del 'Dúo Dinámico', a los 88 años

La muerte de Manuel de la Calva, uno de los cantantes que formaba el Dúo Dinámico, ha conmocionado en el mundo de la música. A sus 88 años, fallecía en el Hospital Anderson de Madrid. Así lo ha comunicado Ramón Arcursa, el otro miembro del grupo.

Juntos formaron un equipo musical que siguió triunfando con el paso de los años, siendo el grupo más famoso del pop español desde mediados del siglo pasado con canciones míticas que se suceden de generación en generación. Su propio compañero se despedía de él a través de redes sociales con un comunicado muy emotivo:

"No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".

La despedida del cantante José Manuel Soto

"Gran tipo, su música, vuestra música, alegre y optimista, acompañó a varias generaciones de españoles, en otros tiempos mejores, cargados de ilusión y esperanza. Abrazo fuerte!!"

Las palabras de Tony Aguilar

"Descansa en Paz, amigo, Manolo de la Calva. Historia absoluta del pop español. Siempre le expliqué lo mucho que le admirábamos en casa. Eran los favoritos de mi madre, no había un verano que no fuéramos a verles cantar al parque de atracciones de Montjuic".

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

"El Dúo Dinámico ha dejado canciones inolvidables en la memoria musical de nuestro país. Siento mucho el fallecimiento de Manolo de la Calva. Un fuerte abrazo a su familia y a su compañero inseparable @ramonarcusa, con el que compartió una carrera gloriosa".