TardeAR 27 AGO 2025 - 19:54h.

La colaboradora de ‘Tardear’ quiso rendir homenaje al artista destacando un aspecto poco conocido y muy especial del legendario grupo

Paloma Barrientos, sobre la enfermedad que sufría Verónica Echegui: “Ha tenido periodos en los que ha podido trabajar"

Compartir







La música española llora la pérdida de Manuel de la Calva, uno de los míticos integrantes del Dúo Dinámico, fallecido recientemente. En ‘Tardear’, la periodista Paloma Barrientos quiso rendirle homenaje destacando un aspecto poco conocido y muy especial del legendario grupo.

“Han puesto la banda sonora a la vida de varias generaciones: la de nuestros padres, la nuestra y la de nuestros hijos”, recordó emocionada.

Barrientos compartió además la tristeza de Ramón Arcusa, inseparable compañero de Manuel durante siete décadas: “Está absolutamente destrozado, me decía que le va a costar muchísimo acostumbrarse”.

Una unión irrepetible en la música

Pero lo que más sorprendió fue la reflexión que la colaboradora dejó en el programa sobre el vínculo del dúo: “Fijaos en todos los grupos y dúos que se han separado a lo largo del tiempo. Ellos, después de 70 años, seguían juntos, trabajando, sin conflictos… salvo una anécdota de juventud, por una chica, que duró apenas dos semanas. Nunca más hubo nada que les separara”.

Un dato que pone en valor no solo la trascendencia musical del Dúo Dinámico, sino también la extraordinaria unión personal y artística que los convirtió en un caso único en la historia de la música española.

Los restos de Manuel de la Calva serán despedidos en la más estricta intimidad familiar, mientras amigos y compañeros de profesión, como Miguel Ríos o Massiel, ya han mostrado públicamente su admiración y cariño.