"Estoy esperando con vosotros. Sin engañaros, no estoy seguro de qué demonios está pasando", decía en redes sociales el cantante
El cantante canadiense anunció por sorpresa que lanzaría ‘Swag II’, su octavo nuevo disco, en la medianoche del jueves, pero llegado el momento hubo un incidente que retrasó su publicación casi una hora.
"Estoy esperando con vosotros. Sin engañaros, no estoy seguro de qué demonios está pasando. Estoy dando clic en refrescar", escribía en sus redes a la hora acordada.
Los seguidores de Justin Bieber finalmente y aunque con algo de retraso, pudieron escuchar sus nuevos temas, apenas dos meses después de que el cantante lanzara por sorpresa ‘Swag’.
Las 23 canciones
- Speed Demon
- Better Man
- Love Song
- I Do
- I Think You're Special (ft. Tems)
- Mother in You
- Witchya
- Eye Candy
- Don't Wanna (ft. Bakar)
- Bad Honey
- Need It
- Oh Man
- Poppin' My S*** (ft. Hurricane Chris)
- All The Way
- Petting Zoo
- Moving Fast
- Safe Space (ft. Lil B)
- Lyin'
- Dotted Line
- Open Up Your Heart (ft. Eddie Benjamin)
- When It's Over
- Everything Hallelujah
- Story of God
Bieber hizo el anuncio en redes sociales publicando el arte en color rosado de lo que será su nuevo disco y sin mucha más información que un mensaje que decía: “Swag II esta noche a la medianoche”.
En las calles de algunas ciudades de diversos países también se instalaron vallas publicitarias electrónicas y carteles con el nombre del álbum, que el propio cantante publicó en redes.
Segundo lanzamiento sorpresa en lo que va de año
Este es el segundo lanzamiento sorpresa que Bieber lleva a cabo en el año, el álbum ‘Swag’, el séptimo de su carrera, se publicó el 11 de julio, cuatro años después de su último trabajo, ‘Justice’.
Aunque medios nacionales reportaron entonces que el canadiense tenía pensado desvelar más música, no estaba claro que el cantante de 31 años lo haría.
El álbum recibió reseñas favorables por parte de la crítica especializada y debutó en el número dos del Billboard 200 que muestra los discos más vendidos de la semana, mientras que su tema ‘Daisies’ debutó en el número dos del Hot 100, de los sencillos más populares en EE.UU.
Su último disco contó con la participación de artistas como Gunna, Cash Cobain, Sexyy Red, Mk.gee, Daniel Ceasar, con colaboró en el éxito ‘Peaches’ en 2021, entre otros. Aún no se ha confirmado quiénes formarán parte del nuevo proyecto.