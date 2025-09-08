Juan Ortelli, exdirector de la revista 'Rolling Stone' en Argentina y referente de las batallas de gallos, ha muerto a los 43 años

Juan Ortelli, exdirector de la edición argentina de la revista 'Rolling Stone' y referente de las batallas de gallos y el rap en el país sudamericano, ha muerto a los 43 años. El periodista musical fue jurado de competiciones como El Quinto Escalón y BDLG (Red Bull). Este año había hecho su debut como miembro del equipo de jueces en la Freestyle Master Series (FMS) de Argentina.

Artistas como Duki, Mecha o Larrix han reaccionado con profunda tristeza ante la noticia. Pablo Plotkin, íntimo amigo del periodista, ha sido el primero en anunciar este lunes la muerte de Juan Ortelli en sus redes sociales, donde ha publicado un emotivo mensaje en su memoria. El texto, difundido en Instagram, destaca el entusiasmo que tenía Ortelli por su trabajo y muestra el cariño que se ganó en la industria.

El homenaje a Juan Ortelli de su amigo Pablo Plotkin

"Lo conocí cuando era un pibito recién llegado de San Rafael. En esa época escribía notas llenas de datos, emoción y movimiento, desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento. Su primera gran crónica para 'Rolling Stone', publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano. Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas", señala Pablo Plotkin sobre la figura de su amigo.

"Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los 30 llegó a dirigir la 'Rolling Stone'. Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo. Dejaba todo en el trabajo, esperaba lo mismo del resto y sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía", agrega Plotkin.

"En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento. Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas. Descansá en paz, Juancho", sentencia el comunicado.

Desde la cuenta oficial del propio Juan Ortelli, momentos después, han informado sobre el deceso y las causas por las que se ha producido: "Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional".

Reacciones a la muerte de Juan Ortelli

La cuenta oficial de la Freestyle Master Series (FMS) de Argentina ha publicado un comunicado lamentando el fallecimiento del periodista. Además, artistas como Duki, Stuart, Mecha o Larrix, que colaboraron y trabajaron con él, así como otras personalidades, también han reaccionado en sus redes.