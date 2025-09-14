El periodista Iñaki Gabilondo es el protagonista del tercer encuentro de 'Cangrejos Albinos', que se puede ver en Mediaset Infinity

Disfruta completa y a la carta de la charla de Iñaki Gabilondo con Ángeles Blanco

Compartir







En el auditorio de los Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote, el periodista Iñaki Gabilondo ha analizado la situación política actual y el futuro del periodismo en un nuevo episodio de 'Cangrejos Albinos', un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en colaboración con Mediaset España y que se puede disfrutar en Mediaset Infinity.

El nombre 'Cangrejos Albinos' surge de los pequeños crustáceos ciegos y albinos que habitan en Jameos del Agua. Y es gracias a esa inspiración con la que nace la apuesta de charlar con grandes figuras del pensamiento, el arte, la ciencia y la cultura contemporánea como lo es Iñaki Gabilondo.

En este caso, Gabilondo ha analizado la situación política en España, víctima de una polarización extrema. Con una elevada inflación, los problemas de salarios y la vivienda, es tan categórico como pesimista en relación a si la gestión pública ha dejado de ser una caja de herramientas válida para resolver los problemas de los ciudadanos. "Sí, ha dejado de ser válida. Mi respuesta es que la política ha quedado anticuada, no se ha modernizado. Yo he tenido que modernizarme, las empresas se han tenido que modernizar. La política no tiene la sensación de que tiene que modernizarse y tiene que hacerlo".

"La democracia es una herramienta fundamental que está oxidada y se tiene que activar. Las fuerzas políticas están ofreciendo recetas que ya no son capaces de resolver los problemas que están desbordando el recetario de los partidos políticos porque han quedado anticuados", añade el periodista.

La falta de acuerdo de las fuerzas políticas echan al desván reformas pendientes fundamentales para avanzar

"En un mundo actual que ha adquirido una complejidad enorme -os recomiendo el libro de Daniel Innerarity, 'Una teoría de la democracia compleja', con la globalización, rebotes, las recetas han quedado desbordadas. Solo se pueden abordar de una manera compartida, y como no se puede compartir nada estamos dejando en el desván las reformas pendientes. ¿Os acordáis de la reforma de la educación? No se ha resuelto, pero como no se puede resolver sin acuerdo y como no puede haberlo al desván. La reforma constitucional y de la Administración Pública...", apunta Gabilondo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se impone un pacto de generación para abordar temas como la vivienda o el empleo juvenil

"¿Se cree alguien que un partido tiene la solución para el problema de la vivienda? ¿Se cree el PP que lo va a resolver cuando llegue al poder? El problema de la vivienda solo se puede abordar, no digo que resolver, con la administración local, autonómica, administración central del Estado, los empresarios, la patronal y los medios de comunicación haciendo un pacto de generación para en 20 años meter un viaje absolutamente arriba. ¿Aceptar que los chicos jóvenes de 30 años estén sin trabajo lo resuelve un cambio de Gobierno?¿Crees que hay una solución belga al problema de la IA? ¿Hay una solución holandesa para el cambio climático?", se pregunta el periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los problemas solo se pueden abordar de una manera compartida, y como no se puede compartir nada estamos dejando en el desván las reformas pendientes

"El mundo tiene que trabajar de otra manera". Pone un ejemplo: "En el centro más importante de neurología de San Diego se incluía a dos psicólogos, un periodista, un arquitecto... ¿estos que pintan aquí? Los problemas han adquirido tal complejidad que el poliedro solo se puede ver con miradas cruzadas. La política no quiere ver eso. El PSOE y el PP como principales partidos tienen una obligación de concertar posiciones para abordar los asuntos más importantes porque si no son sencillamente insuperables. Y la gente lo ha detectado y por eso rebrinca".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Próximo encuentro en 'Cangrejos Albinos'

Tras Iñaki Gabilondo, el sábado 25 de octubre, el ciclo culminará con Elsa Punset, filósofa, divulgadora y experta en inteligencia emocional, que abordará en 'Educar las emociones' la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.