Alberto Rosa 19 SEP 2025 - 21:07h.

La cantante ha inaugurado la edición más polémica del festival madrileño, debido a su vinculación con el fondo proisraelí KKR

El FIB, el Sónar o Viña Rock, vinculados al mismo fondo, también tuvieron que afrontar la caída de algunos de sus artistas del cartel

Compartir







El festival Brava Madrid ha comenzado este viernes su tercera edición, la más polémica y agitada. Al cambio repentino de recinto se han sumado las numerosas quejas de los usuarios por la vinculación de la promotora del festival con el fondo KKR, al que vinculan con los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania. En este sentido, la cantante Natalia ha querido lanzar un mensaje claro desde el escenario, diciendo que tanto ella como su equipo y el resto de trabajadores han venido “a trabajar”.

Y es que el festival no ha parado de recibir críticas por parte de usuarios por su supuesta relación con este fondo. De hecho, artistas como Villano Antillano, Pixie Lott, Abril Zamora o Kuve dejaron de de aparecer en el cartel sin ningún comunicado de la organización. Muchos compradores solicitaron el reembolso del dinero de sus entradas por esta cuestión, pero denuncian que se les ha sido denegado.

Manteniéndose todo este tiempo en silencio al respecto de la polémica, el festival de The Music Republic ha lanzado hoy un comunicado en sus redes sociales condenando “el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza y la situación de hambruna que padecen sus ciudadanos”. También han acompañado el comunicado con una bandera palestina y el lema ‘Free Palestine’.

La cantante Natalia, una de las confirmadas para esta primera jornada y que sí ha mantenido su participación en el evento, ha pronunciado un aplaudido discurso en el escenario con respecto a la polémica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“En este escenario estamos cantantes y bailarines, venimos toda la gente que firmamos un contrato hace muchísimo tiempo y venimos a trabajar”, ha dicho la cantante desde el escenario, cuya actuación ha inaugurado el escenario principal del festival.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Aquí hay técnicos de sonido, de iluminación, montadores, coreógrafos, escenógrafos y muchísimas familias, muchísimas familias que viven de estos festivales”, ha continuado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La exconcursante de Operación Triunfo ha reivindicado el “duro trabajo que se organiza desde hace muchísimos meses” para celebrar el festival. “Aún así, quiero apuntar que tanto mi equipo, como yo, y pongo la mano del fuego, que ninguno de los que estéis aquí está a favor de lo que está pasando en Palestina”, ha asegurado entre los gritos y aplausos de los asistentes.

“Quiero disfrutar de este festival, llevo muchos años queriendo pisar este escenario y tenía esa cosita de la ilusión teneros a todos aquí vestidos de rosa”, ha concluido la artista.

La polémica de los festivales KKR

El Brava Madrid no ha sido el único festival salpicado por la polémica de KKR. Otros como el FIB, el Sónar o Viña Rock también han tenido que hacer frente al rechazo de artistas y de público por la supuesta implicación de este fondo en las empresas organizadoras de los festivales. Artistas como Judeline anunciaron su retirada del cartel de Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El Sónar se vio obligado a comunicar la retirada de 28 artistas después de que a principios de mayo se diera a conocer la vinculación del festival con el fondo de inversión KKR, el cual está acusado de promover la construcción de viviendas en territorios ocupados en Palestina.