El cineasta Alberto Rodríguez, que presenta este sábado su nueva película 'Los Tigres' con la que compite por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, ha asegurado que es una "vergüenza" que ocurra el "genocidio de Gaza" y no haya manifestaciones en contra de una "matanza indiscriminada" que "debió acabarse hace muchísimo tiempo".

"Estoy deseando que se produzca un embargo de armas a Israel. Está siendo una cacería y al final todos somos cómplices. Me parece bien cualquier medida que se tome pare presionar, desde la opinión de un vecino, la bandera en el balcón o la retirada de España de Eurovisión", ha asegurado el cineasta en una entrevista con Europa Press.

Alberto Rodríguez lamenta que la ONU haya "llegado tarde" al afirmar que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y señala que hay que tener en cuenta los movimientos de la ONU que "casi siempre llegan tarde o ni siquiera se producen". "Todo está llegando tarde. Esto debió acabarse hace muchísimo tiempo", recalca.

Lucha por la Concha de Oro

El cineasta andaluz compite en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Los Tigres', una película protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, quienes interpretan a unos buzos profesionales encargados de reparar barcos industriales, una profesión "desconocida" para el realizador que destaca la "peligrosidad" a la que se enfrentan estos profesionales.

"Empecé a escribir sobre la petroquímica que hay en Huelva y terminé dando con los buzos profesionales, algo muy llamativo porque desconocía un poco la profesión. Su labor no solamente tiene que ver con el mar, sino también con los puertos, barcos, reparaciones, con construcciones bajo el agua. Hacen de todo", explica Rodríguez.

Uno de los aspectos que más destaca de los buzos profesionales es la frase que le dijo uno de ellos durante el proceso de documentación para la cinta. "Para ellos, un día bueno es aquel en el que no se mojan. En el momento que ellos van al agua, su vida corre peligro", asegura. Tras estas entrevistas, estos hombres "anfibios", como él mismo les define, le sirvió de inspiración para el papel que interpreta Antonio de la Torre.

"Nos pareció muy interesante que fuera un hombre súper dotado debajo del agua, pero que en el momento que toca la superficie todo lo haga mal", detalla. 'Los tigres' está formada por tres capas, según su creador. En primer lugar, la trama se inicia en forma de 'thriller', para tener una "subcapa" cuando comienzan las inmersiones de los protagonistas, quienes se enfrentan a un drama familiar en la última etapa.

Sin embargo, la dificultad llegó a la hora de rodar porque no fue consciente del guion que había preparado. "Nos dimos cuenta de que iba a ser muy complicado por lo que tratábamos de contar. No hemos querido hacer nada que fuera inverosímil o que pensáramos que estaba fuera de la realidad", asegura Alberto Rodríguez, en relación a las numerosas inmersiones que realizan los actores.

El realizador ensalza el trabajo de Antonio de la Torre y Bárbara Lennie al encarnar a estos hermanos. "Antonio se mantiene muy activo, es un tipo muy deportista que se cuida mucho y tenía mucho que ver con parte de lo que íbamos buscando. En el caso de Bárbara, le gustó mucho el guión y tiene una intuición enorme. Es muy fácil trabajar con ella", ha enfatizado.