Alberto Rosa 10 OCT 2025 - 16:24h.

"Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", ha asegurado

La opositora venezolana María Corina Machado ha reaccionado este viernes a su Premio Nobel de la Paz, después de que el Comité Noruego anunciara el galardón. María Corina Machado, que no estaba entre las favoritas de las quinielas, sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo.

En perfil de la red social X, Machado ha agradecido el premio. "Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", ha comenzado.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

Este galardón reconoce la labor de una o varias personas u organizaciones para hacer del mundo un lugar mejor. Precisamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era de uno de los nombres que han sonado como posibles ganadores de esta galardón. Finalmente, se ha quedado sin el prestigioso reconocimiento que tantas veces había reivindicado para si mismo.

El presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, en su solemne declaración ha explicado que han concedido el Nobel de la Paz a María Corina Machado por su "papel en defensa de la democracia". Machado "encarna un futuro de esperanza para que se escuche al pueblo", ha señalado.

Frydnes ha destacado de Machado "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

A María Corina Machado le impidieron presentarse a las últimas elecciones presidenciales de Venezuela cuando cuando el Tribunal Supremo la inhabilitó por quince años por su participación en actividades perjudiciales para el Estado, como la promoción de "sanciones internacionales" y el apoyo a medidas de "bloqueo económico.