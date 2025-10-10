El director del Instituto Nobel llamó a la premiada para comunicarle que era la elegida entre los 133 candidatos

Los motivos por los que han concedido el Nobel de la Paz a María Corina Machado: "Una mujer que mantiene viva la llama de la democracia"

Ya todos sabemos que María Corina Machado es el Premio Nobel de la Paz 2025. Pero seguramente no han visto el momento en el que el Comité Noruego del prestigioso galardón se lo comunica al teléfono. La líder opositora de Venezuela ha sido elegida entre más de 330 candidaturas, una de ellas la del presidente de EEUU, Donald Trump.

"¿Estoy hablando con María Corina Machado? le preguntaba desde Oslo, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. Y se escucha la voz de la premiada. "Sí, soy María Corina". Una breve pausa y el académico ya suelta la noticia bomba que ha emocionado a la líder de la oposición en Venezuela, casi al borde de las lágrimas tras escuchar la frase: "Usted va a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025".

"Oh, Dios míos, dice María Corina Machado, entre sollozos. Cuando la política de 58 años pudo recuperarse y pudo hablar, aunque visiblemente sorprendida y emocionada ha dicho no merecer tan distinguido galardón y ha insistido en que solo es "una persona" dentro de un "movimiento" que busca el cambio en su país.

Harpviken, sin embargo, estaba tranquilo después de que el comité de académicos, eligiera a María Corina Machado entre 133 candidatos inscritos que ansiaban el Premio Nobel, dotado con un millón de euros. Le ha reconocido "su incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El Nobel de la Paz para "una valiente y comprometida defensora de la paz"

Así lo ha reconocido en el fallo del Premio Nobel de la Paz, que se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.