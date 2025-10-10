La política venezolana, apodada 'la dama de hierro venezolana', siempre ha sido relativamente reservada en cuanto a su lado más íntimo

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 por su "papel en defensa de la democracia"

La venezolana María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su "incansable labor" defendiendo los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia.

Así lo ha declarado el Comité Noruego del Nobel al anunciar el premio este viernes 10 de octubre, resaltando que Machado ha mantenido una postura firme, convirtiéndose en símbolo internacional de resistencia democrática.

Este reconocimiento llega en un momento de especial tensión política en Venezuela. Machado, que ya había sido distinguida en 2024 con el Premio Sájarov y el Premio Václav Havel por sus esfuerzos en derechos humanos, amplía así su impacto al nivel global.

Orígenes, formación y carrera política

Corina nació en 1967 en Caracas, en el seno de una familia acomodada vinculada a la industria siderúrgica venezolana, fruto de la relación de sus padres, Henrique Machado Zuloaga y Corina Parisca de Machado -psicóloga de profesión-, y siendo la mayor de cuatro hermanas.

Su progenitor, que perdió la vida en 2023 a los 92 años, fue presidente del Comité Ejecutivo de la Siderúrgica Venezolana (Sivensa), una empresa privada que constituye el mayor productor de acero en el país después de Sidor. Su lema, según medios locales, era "familia, trabajo y vida".

Corina se formó en la Academia Merici, uno de los colegios más elitistas de Caracas. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y se especializó en Finanzas y Política.

Antes de dedicarse de lleno a la política, fue cofundadora de la organización Súmate, y en 2011 fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, convirtiéndose en la candidata con más votos registrados en la historia legislativa venezolana. Sin embargo, su mandato se interrumpió en 2014 por decisiones políticas.

Vida personal

Conocida como 'la dama de hierro venezolana', siempre ha sido relativamente reservada en cuanto a lo íntimo.

En el plano personal, estuvo casada con Ricardo Sosa Branger, con quien tuvo tres hijos: Ana Corina, Ricardo y Henrique. Tras su divorcio en 2001, Machado asumió la crianza de sus hijos, marcada por la amenaza, el exilio parcial o la necesidad de protección por su carrera.

Según ha trascendido, sus hijos se vieron obligados a abandonar Venezuela en varios momentos, principalmente por razones de seguridad, y Machado ha hablado públicamente del peso que ello ha implicado como madre.

"Los niños tuvieron que irse a vivir, durante año y medio, con mis padres. Vivíamos bajo la amenaza permanente de allanamiento de nuestra casa", aseguró hace una década. Los tres residen fuera del país.

María volvió a encontrar el amor años después y, ahora, en su vida personal también juega un papel importantísimo el abogado y profesor de derecho constitucional y derecho administrativo Gerardo Fernández Villegas, su discreta pareja desde hace 10 años.