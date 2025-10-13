Viva Suecia, sobre su quinto álbum: "Nos hemos esforzado en aprender cosas que antes no sabíamos tocar"
El nuevo álbum lo forman once canciones que hablan de la vida misma, de tristeza y de grandeza o de puertas que no se cierran
"Hemos ido hasta las últimas consecuencias", asegura el cantante del grupo Rafa Val
Viva Suecia, que ya se han convertido en uno de los grupos de referencia del indie rock español, ha presentado su quinto álbum, ‘Hecho en tiempos de paz’. Llevan más de una década en los escenarios e ‘Informativos Telecinco’ ha podido charlar con ellos.
El grupo vuelve al Teatro Real, donde triunfaron en enero, para enseñar a ‘Informativos Telecinco’ un álbum que es una explosión de libertad.
“Hemos ido hasta las últimas consecuencias. Queríamos hacer un rock and roll, y hemos ido al rock and roll. Queríamos hacer algo más soul, y hemos ido directamente al grano. Nos hemos esforzado en aprender cosas que antes no sabíamos tocar”, explica su cantante, Rafa Val.
Once canciones sobre la vida
El álbum lo forman once canciones que hablan de la vida misma, de tristeza y de grandeza o de puertas que no se cierran. También, en su primera colaboración con la banda Siloé, de plantar cara a heridas emocionales.
Sobre esta colaboración, el bajista de Viva Suecia, Jess Fabric, apunta que “tenemos el mismo humor. Somos capaces de estar todo el día haciendo la misma broma y reírnos.”
El grupo lleva doce años de carrera, siempre con su tierra, Murcia, como epicentro. Para ellos, Murcia es “hogar, paz, donde regresamos siempre”, destaca Alberto Cantúa, guitarrista.
Y están volcados con un público que les devuelve su entrega. “Me llegan muchísimos mensajes muy personales de gente a la que nuestras canciones les ha acompañado a la hora de superar la pérdida de alguien querido”, dice Jess Fabric.