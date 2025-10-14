Un reportero de ‘El tiempo justo’ habla con la cantante mientras el grupo confirma cambios internos y una nueva gira

El terremoto musical de la semana tiene nombre propio: Amaia Montero. El reportero Álex Álvarez, en exclusiva para ‘El tiempo justo’, ha hablado directamente con la exvocalista de La Oreja de Van Gogh tras conocerse la inminente vuelta del grupo a los escenarios y la sorpresiva salida de Pablo Benegas, uno de sus miembros fundadores.

En conversación con el programa, Álex Álvarez contaba: “He hablado con Amaia Montero, y atención, porque me dice en un tono muy tranquilo que no puede decir nada, que no le corresponde a ella hacer ese comunicado. Ni me lo confirma ni me lo desmiente.”

Según el periodista, la artista ha sido muy escueta, pero su entorno da por hecho que el regreso está sobre la mesa. “La información que me llega es que Amaia regresaría a La Oreja de Van Gogh. Aunque hace un año aseguró que por nada del mundo volvería, parece que las circunstancias han cambiado”, apuntaba Álvarez.

Motivos económicos y una carrera en pausa

El reportero desveló también las razones detrás de esta posible vuelta: “Amaia lo haría por motivos económicos. Ha ganado mucho dinero con el grupo, pero lleva siete años sin subirse a un escenario ni publicar música. Está en un momento personal donde quiere retomar su carrera, aunque su prioridad sería relanzar su proyecto en solitario”.

Pese a su resistencia inicial, el reencuentro con sus antiguos compañeros podría materializarse muy pronto: “Todo apunta a que va a volver, aunque insiste en que lo que realmente quiere es centrarse en su música”, añadía Álex.

Una vuelta parcial: no estarán todos

Mientras tanto, en plató, los colaboradores confirmaban nuevos datos sobre la formación: “Me cuentan que tras la salida de Pablo Banegas no le va a sustituir nadie, que vuelven tres: Amaia y otros dos miembros, pero sin Pablo Benegas”, explicaban.

El grupo prepara una gira de 20 o 30 conciertos con temas nuevos compuestos por la propia Amaia, y, según las fuentes del programa, siguen siendo amigos, a pesar de la salida de uno de los fundadores.

“Se ha firmado hace solo unos días. No hay ningún tema de Pablo y, aunque no quieren dar las razones de su marcha, aseguran que la relación es buena”, añadían desde el plató.

Pese a la confusión, el mensaje final en El tiempo justo fue claro: “Lo importante es que La Oreja de Van Gogh vuelve. No con los cinco que empezaron, pero vuelven. Y eso ya es una gran noticia para los fans”, cerraba Joaquín Prat.