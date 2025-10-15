Miguel Salazar Madrid, 15 OCT 2025 - 17:49h.

Según cuenta el periodista Álex Álvarez, el grupo tenía un "plan 'b'" en caso de que Montero rechazase regresar

La reacción de Amaia Montero a su inminente regreso a La oreja de Van Gogh y la salida de Pablo Benegas: “No puedo…”

Compartir







Era un secreto a voces, pero ya se ha hecho oficial. La Oreja de Van Gogh ha lanzado un comunicado donde anuncian, tras mucha polémica, que Amaia Montero vuelve al grupo en sustitución de Leire Martínez, quien salió de la banda de éxito hace un año.

El periodista Álex Álvarez ha podido conversar con la artista vasca tras comunicar su esperado regreso que miles y miles de fans llevaban tiempo pidiendo a voces. "He hablado con Amaia Montero. Sus palabras han sido que está muy feliz con este regreso, que era algo que se iba a saber. Estaba escueta", relata el reportero de 'El tiempo justo'.

PUEDE INTERESARTE El riesgo inminente de apagón atemoriza a Paquita, una almeriense de 71 años que se prepara para no perder dinero en caso de corte eléctrico

Antonio Rossi, colaborador del programa de Telecinco, hacía hincapié en el abandono de Pablo Benegas, guitarrista del grupo. "No le va a sustituir nadie, las fotos ya están hechas", anuncia el periodista.

Un plan 'b' si Amaia Montero rechazaba volver al grupo

Los últimos movimientos de La Oreja de Van Gogh están generando mucho revuelvo tanto por la vuelta de Amaia Montero como por el abandono del guitarrista. Pero existía un "plan 'b'", tal y como cuenta Álex Álvarez. "Y es que si Amaia no decidí estar finalmente en el grupo iban a contar con una voz femeninza que iba a sustituir a Amaia, con la que ya habían hablado. No me dicen el nombre podría haber sido un tercera vocalista", informa el periodista.

Siempre citando las mismas fuentes, esa persona que podría haber reemplazado a Leire Martínez y, a su vez a Amaia Montero es una persona "que participó en un 'reality' musical".

Poco a poco, vamos conociendo también qué hay detrás de la vuelta al grupo con el que llenó estadios y lanzó canciones de éxito como 'Rosas', 'Puedes contar conmigo' o '20 de Enero'."Me dicen que lo hace con pocas ganas. Amaia nunca ha querido volver a La Oreja de Van Gogh, lo hace por motivos económicos", asegura Álvarez.