'Lux' será su cuarto álbum de estudio tras 'Los Ángeles', 'El mal querer' y 'Motomami', y se lanzará el próximo 7 de noviembre

Rosalía, con un vestido blanco y corriendo por la Gran Vía de Madrid: así ha presentado por sorpresa su nuevo disco 'Lux'

La noche del pasado lunes 20 de octubre se convirtió en un pequeño terremoto cultural en el centro de Madrid gracias a Rosalía. A través de un misterioso 'teaser' en directo de TikTok, donde aparecía maquillándose, tiñéndose el cabello con un halo rubio y conduciendo por la ciudad, la artista invitó a sus seguidores a un evento sorpresa en la emblemática plaza de Plaza de Callao.

El anuncio fue tan fulminante como efectivo: cientos de fans no tardaron en agolparse en la Gran Vía, en torno a Callao, esperando que la pantalla gigante revelase algo grande. Y lo hizo. A las 22:00 en punto aparecieron las pantallas mostrando la portada de su próximo álbum, titulado 'Lux', que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

Vestida de blanco, rosario en mano y un Nissan GTR blanco como vehículo de llegada, Rosalía irrumpió en escena como si de una performance urbana se tratase. Todo estaba calculado para que se hiciera viral: las pistas sobre su nuevo disco, el directo, la portada, la fecha, y la campaña anunciando el álbum horas antes. Una estrategia de marketing. Más allá de la música, ha quedado claro que la 'Motomami' está entrando en una nueva fase artística.

La puesta en escena, sin embargo, no fue perfecta. Durante la emisión en directo por TikTok, Rosalía fue cancelada por infringir las normas de la comunidad.

Vetada en Tiktok

El live comenzó a las 20:45 horas mientras la artista se preparaba, conducía su coche por Madrid, se teñía el pelo, hablaba con el móvil y, en varios instantes, aparecía fumando. Esta última escena no pasó desapercibida: la propia red social decidió interrumpir momentáneamente la transmisión por considerar que se estaban infringiendo sus normas.

TikTok prohíbe el contenido que promocione o muestre la venta de tabaco, nicotina ni productos relacionados como cigarrillos electrónicos, vapeadores, aceites y cartuchos de vapeo, según sus políticas de comunidad.

La plataforma también restringe la promoción de la actividad de fumar en general, incluyendo la promoción de lugares para fumar o el consumo de tabaco y nicotina.

Tras el corte en TikTok, la retransmisión continuó en Instagram Live, donde Rosalía prosiguió desde la llegada al hotel en Gran Vía mientras los fans en la calle seguían expectantes.

El incidente no empañó el anuncio en sí, pero sí provocó cierta vulnerabilidad en el plan maestro de promoción.

Los detalles de 'Lux'

Con el anuncio consumado, la atención se dirige al contenido del álbum. Según la propia Rosalía, 'Lux' representa una renovación: estética sacra, influencias electrónicas y experimentación artística.

En los últimos días, la compositora ha revelado una serie de pistas. Entre otras, una partitura titulada 'Berghain' publicada por la propia artista.

En la portada, aparece vestida de blanco, con velo, labios dorados y fondo azul, haciendo referencia a la religión. De hecho, junto al 'post' de la portada del disco, ha escrito: "Habemus álbum".

'Lux' será su cuarto álbum de estudio tras 'Los Ángeles', 'El mal querer' y 'Motomami', y también el primero que declara haber hecho "sin miedo al fracaso".

Además, ya está abierta la preventa de ediciones físicas especiales. En concreto, tres: 'Lux Signed Vinyl', 'Lux Vinyl' y 'Lux CD'. El primero cuesta 41,90 euros y contiene tres canciones adicionales que son exclusivas del formato físico, además de una postal firmada. El último tiene un precio de 15,90 euros.

Se espera que en los próximos días se revelen colaboraciones, tracklist completo y quizá un primer single que dé el pistoletazo de salida hacia la era 'Lux'.