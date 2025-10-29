La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' se ha confesado sobre su etapa con la banda en una charla titulada 'Mujeres que transforman la industria'

17 años con una sombra: el reto de Leire Martínez para reivindicarse como la voz de 'La Oreja de Van Gogh'

Compartir







La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, ha compartido algunas de las experiencias más difíciles de su carrera musical con el popular grupo durante una charla titulada 'Mujeres que transforman la industria' y que se ha llevado a cabo este miércoles 29 de octubre.

La cantante ha abordado las desigualdades de género en la industria y ha relatado varios episodios de machismo, entre ellos un comentario de carácter sexual que recibió por parte de un alto directivo, ante el cual, lamenta, ninguno de sus compañeros salió en su defensa.

Martínez, que ahora impulsa su carrera en solitario, ha explicado que por primera vez en muchos años siente que tiene el control de sus decisiones: "Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos a�ños que siento que esto es lo que quería hacer", ha expresado, despertando un espontáneo aplauso entre los asistentes al foro BIME, celebrado en Bilbao.

Durante su intervención, la cantante ha reflexionado sobre su paso por La Oreja de Van Gogh y el papel que asumió dentro de la banda durante casi dos décadas: "Está bien que haya roles en una banda y yo creía en la idea romántica de que lo importante era la marca y no tanto los nombres propios. Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas", recoge Efe.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y añade: "Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Yo lo acepté porque entendía que era mi lugar en el grupo. Pero me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, Leire ha recordado la "presión a nivel social" que vivió al incorporarse al grupo sustituyendo a Amaia Montero, quien ahora ha vuelto a convertirse en la vocalista de la banda. "Era un reto entrar en una banda con una trayectoria y todo lo que había conseguido. Tuve miedo porque el ruido era si sería capaz de sostenerlo y recaía solo en mí esa presión, a nivel social al menos".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En tono humor, se ha preguntado: "Para mí hoy plantearme que he pasado de ser una 'sustituta' -lo estoy ridiculizando por lo que decía la prensa- a encontrarme aquí como transformadora... ¿En qué momento he dejado de ser la sustituta?".

La intérprete de 'Mi nombre' también ha hablado sobre el impacto que tuvo su salida de la banda, anunciada unilateralmente por el grupo hace un año, y a la inesperada ola de apoyo que recibió del público: "Estoy muy agradecida".

La artista ha aprovechado este encuentro para pronunciarse sobre el cambio que aún necesita la industria musical: "Si lo que he vivido ha servido como toque de atención para que la sociedad se fije, lo aplaudo. No sé si hemos conseguido tanto porque a veces tendemos a generar personajes y colocarlos como estandartes, pero se queda en propaganda. Funcionamos mucho desde el discurso, pero hay que pasar a la acción", ha reflexionado sobre cómo su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh ha podido "transformar".

En este sentido, ha subrayado que esa transformación no depende solo de aumentar la presencia de mujeres en el sector, sino también de que los hombres adopten una mirada más igualitaria. Para ilustrarlo, ha desvelado un episodio que vivió en plena etapa de éxito con la banda: "Estábamos celebrando un número uno cuando el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!'. Cuando lo conté al resto del grupo, nadie dijo nada", ha lamentado, concluyendo así su intervención.