Dos canciones míticas del Dúo Dinámico, 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú', han sido censuradas 60 años después de publicarse por primera vez en una plataforma de música en Estados Unidos, al ser consideradas inapropiadas. La plataforma lo niega, pero Ramón Arcusa, uno de los integrantes del Dúo Dinámico, asegura tener una captura de pantalla que demuestra que hasta hace pocas horas esas dos canciones estaban censuradas: no se podían escuchar.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico, sobre lo que ha sucedido: "No miramos el repertorio todos los días, pero casualmente abrí la plataforma y, de repente, me doy cuenta de que en un disco de grabaciones en directo hay dos canciones inhabilitadas. Lo que hemos pensado es que las habían cancelado, y la verdad es que era cierto, pero ahora lo han arreglado. Se ha armado tanto lío que la plataforma desde España ha llamado a Estados Unidos, pero ellos dicen que ya estaban disponibles. La malicia está en la mente de los censores".

Ramón Arcusa: "En un programa de televisión iban a cantar 'Quince años tiene mi amor' y la productora les dijo que no podían cantar esa canción, que tenían que cambiar la edad"

Además, explica que no es la primera vez que tienen problemas con una de sus canciones: "En Chile hay un dúo que siempre nos ha estado imitando, son famosos por ello. En un programa de televisión iban a cantar 'Quince años tiene mi amor' y la productora les dijo que no podían cantar esa canción, que tenían que cambiar la edad, en vez de quince años a Veinte años tiene mi amor. Al final decidieron no cantarla por respeto a nosotros".

Por último, explica que va a escribir un libro donde contará todo lo que ha vivido el grupo: "Hace cuatro meses empezamos a escribir un libro y estamos hablando de todas estas cosas, que han invadido el relato mundial. Es increíble la fuerza que tienen estos relatos".