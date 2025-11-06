Bizarrap ha vuelto a la música tras casi un año de parón y ha estrenado su nueva canción junto a Daddy Yankee

Daddy Yankee se sincera sobre su situación actual tras el divorcio

Parece ser que Rosalía ha marcado el calendario musical de noviembre. Tras anunciar que el próximo viernes 7 de noviembre, 'LUX', su nuevo álbum, saldrá a la luz, los artistas se han visto obligados a adelantar o a retrasar sus estrenos musicales.

Uno de los que ha preferido adelantarse a este gran acontecimiento y así no ser solapado y eclipsado por el álbum de 'la motomami', ha sido Bizarrap.

Referencias, 'samples' y la nueva era cristiana de Daddy Yankee

Tras casi un año en la sombra, el DJ y productor argentino ha querido regalar a sus seguidores un nuevo tema en el que ha escogido a una de las figuras más destacadas y respetadas del reggaeton.

Daddy Yankee ha sido el artista que ha acompañado al DJ argentino en esta nueva sesión que acaba de ser lanzada hace tan solo unas horas. Una colaboración en la que el artista puertorriqueño ha prestado su voz y su creatividad a Bizarrap y con la que vuelve a recalcar su nueva faceta como "predicador del Evangelio".

La canción en sí es un tema que podría pasar sin pena ni gloria, pero que tiene enganche gracias al ímpetu característico que le pone Daddy Yankee a cada pieza que toca. Un tema en el que la letra tampoco destaca y en el que hay escasas referencias.

Las pocas que se han encontrado son la mención al prefijo telefónico de Puerto Rico o el 'sampleo' (añadir un fragmento de una grabación de audio preexistente, como un fragmento de una canción, una voz o un ritmo, para usarlo en una nueva composición) del mítico tema de la 'Gasolina' de Daddy Yankee que aparece al final del tema compuesto por Bizarrap.

Letra íntegra de 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66'

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón" (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?" (Eh)

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando 'e dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa' to' lao' camina, es quien me pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore')

No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina

¿Qué tú quiere' que te diga?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore')

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace 'e las ceniza'

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón"

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!

(Zúmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motore')

(Prendan los motore')

Bizarrap

Daddy Yankee, su nuevo álbum marcado por su faceta como predicador del Evangelio

Con esta canción, el reguetonero ha sumado un nuevo tema a su faceta musical cristiana con la que ha sorprendido a todos sus seguidores. Daddy Yankee lanzó le pasado 16 de octubre su nuevo disco con el que se presentó "renacido" en su fe cristiana con su nueva misión de "predicar el Evangelio".

Tras casi dos años después de retirarse del mundo de la música y según recogía EFE, el artista puertorriqueño regresaba a la industria musical con nueva faceta y nuevo álbum con el que alude a un Salmo de la Biblia y con el que combina ritmos urbanos, reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras con mensajes cristianos.

"Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien, bien alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio que también he vivido, un cambio personal, espiritual, en mi fe", confesaba el puertorriqueño durante la clausura de las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard a finales de octubre de este mismo año.

Este fue el retorno público del artista que sostuvo que Dios le dio una carrera exitosa, como el haber grabado ‘Despacito’, que en su momento fue la canción más escuchada en la historia, para que él pudiese ahora "ir de frente en la cultura popular anunciando el reino".

"Todo el mundo tiene un propósito que hacer en su vida: el mío fue este camino donde yo creía que me iba a ir para siempre y él (Dios) me dijo: no, no, no. Yo te voy a traer pa’trás, de donde tú saliste ahí te quiero, anunciando el mensaje de donde yo te saqué, te vas a quedar ahí", apuntaba el artista ante los medios de comunicación.

De ‘Gasolina’, ‘Dura’ y ‘Lo que pasó pasó’, el rey del reguetón promueve ahora un álbum con 19 temas como ‘DTB’ (Dios te bendiga), ‘T alabaré (Sal 27)’ y ‘Jezabel y Judas’, aunque él afirmó que ha superado las expectativas por la mezcla de géneros.