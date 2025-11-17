Claudia Barraso 17 NOV 2025 - 18:05h.

El cantante Todd Snider ha fallecido a los 59 años por una grave neumonía que no le diagnosticaron a tiempo: dos semanas antes fue víctima de una violenta agresión

Investigan a un compañero de residencia de Encarnita Polo por su muerte: el presunto autor la habría estrangulado

Compartir







Todd Snider, cantante y estrella de la música country falleció el pasado 14 de noviembre tras ser ingresado al sufrir una grave neumonía que los médicos no diagnosticaron a tiempo. Dos semanas antes de tener que ser ingresado sufrió una brutal agresión al salir de un hotel. A los días acabó falleciendo a los 59 años.

Hace varios días que a través de la cuenta de Instagram del cantante comunicaban a sus fans que Todd había sufrido una recaída. “Tenemos algunas noticias difíciles que compartir. Después de que Todd regresara a casa para recuperarse la semana pasada, comenzó a tener problemas para respirar y fue ingresado en el hospital en Hendersonville, TN. Aprendimos de sus médicos que había estado sufriendo silenciosamente de un caso de neumonía andante sin diagnosticar”.

Dos semanas antes de su hospitalización fue víctima de una agresión cuando salió de un hotel. Algunos medios como ‘People’, apuntan a que se trató de un presunto asalto por el que sufrió “graves lesiones”. Además, confirman que por ese hecho fue arrestado y liberado en Salt Lake City. Días después, seres queridos comunicaron que tuvo que ser ingresado de urgencia al presentar un grave cuadro de neumonía por el que al final ha terminado perdiendo la vida

PUEDE INTERESARTE El presunto agresor de Encarnita Polo llevaba pocos días en la residencia de Ávila y le estaban ajustando la medicación

La complicación que sufrió

“La condición de nuestro querido hermano se ha vuelto más complicada, y desde entonces ha sido transferido para un tratamiento adicional. Su equipo de cuidado y los más cercanos a él están a su lado y haciendo todo lo posible. Compartiremos más cuando haya más que contar. Gracias por rodearlo de tanto amor, apoyo y compasión”. A través de este post dejaban entender que la salud de la estrella era muy delicada, y que su situación era muy grave.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las palabras de despedida

Tras esta publicación, terminaron compartiendo una fotografía suya con un emotivo texto donde informaban de que terminó muriendo. nuestro querido Todd Daniel Snider ha dejado este mundo. “Nuestro querido Todd Daniel Snider ha dejado este mundo. ¿Dónde encontramos las palabras para aquel que siempre tuvo las palabras correctas, que sabía cómo destilar todo hasta su esencia con palabras y canciones mientras daba el giro más devastador, hilarante e impactante de frases?”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El post acumula en apenas un día miles de ‘likes’ y cientos de comentarios donde muchos de sus fans, amigos y seres queridos, lamentaban su pérdida. suficientemente fuerte para siempre despertarte a ti mismo. Hoy, pon uno de tus discos favoritos de Todd Snider y "tócalo lo suficientemente fuerte como para despertar a todos tus vecinos o al menos lo suficientemente fuerte para siempre despertarte a ti mismo. "Te queremos Todd, navega viejo amigo, nos volveremos a ver por ahí en la carretera en algún lugar de la línea. Siempre serás una fuerza de la naturaleza.