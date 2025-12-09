La pugna por Warner Bros. Discovery hace temblar los cimientos del streaming y el mercado audiovisual de Estados Unidos

Netflix ya ha cerrado un acuerdo con Warner, pero le ha salido un duro competidor redoblando la oferta: además, hay múltiples escollos e intereses en juego

La lucha por hacerse con Warner Bros. Discovery se ha convertido en auténtico terremoto audiovisual que hace temblar los cimientos del streaming con Estados Unidos como epicentro. Al acuerdo alcanzado el viernes por Netflix para convertirse en el auténtico gigante entre gigantes sumando los servicios de WBD, –con HBO Max como uno de los grandes objetivos–, ahora se añade todo un giro con Paramount Skydance entrando de lleno en la ‘pelea’ con una OPA hostil que redobla la apuesta y la oferta por el conglomerado multinacional estadounidense.

Cuando todo parecía apuntar en una única dirección, al grupo presidido por Ted Sarandos, CEO de Netflix, le ha salido un duro competidor, y no meramente por su potencia económica, –que también la tiene pese a tener mucho menor valor en bolsa–, sino especialmente por los inversores y las influencias que Paramount tiene detrás, con el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, también tras el fondo que impulsa la compañía liderada por David Ellison, a la que también llegan inyecciones económicas desde Arabia Saudí, Qatar o Abu Dabi.

La lucha por Warner y las claves de la operación para hacerse con ella

La idea de hacerse con el mítico estudio cinematográfico seduce a ambas partes. Warner es propietaria de una enorme retahíla de activos, entre los que destacan la popular HBO Max y cadenas de televisión de renombre como CNN, TBS y HGTV.

El pasado viernes, Netflix alcanzó un acuerdo que presentaron como “definitivo” para adquirir WDB, incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, con un valor empresarial de aproximadamente 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros), que, sin incluir la deuda, asciende a un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros).

El pacto, además, incluía una serie de condicionantes legales: si Warner rompe el acuerdo tendrá que pagar a los de Ted Sarandos 2.800 millones de dólares. Si, al contrario, quien falla es Netflix por no poder ejecutar la operación o no obtener la aprobación regulatoria, tendrá que pagar 5.800 millones de dólares a Warner.

Con ello en cuenta y ese acuerdo cerrado incluso con multas por incumplimiento, el principal escollo para el grupo afincado en Los Gatos, California, se limitaba a lograr la autorización para materializar y hacer efectiva la operación; una operación que, por otro lado, ha alertado a muchos en el sector audiovisual y no ha gustado a otros tantos ante lo que supondría que una empresa tan poderosa como Netflix se haga todavía más grande sumando a una histórica como Warner.

Es en este último punto donde se encuentra Netflix ese primer gran obstáculo: el temor que provocan ante la posibilidad de que lideren todo un monopolio, como ha expresado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tras conocerse el acuerdo lanzó ya su primera advertencia asegurando que el acuerdo “tiene que pasar por un proceso” en el cual ya avanzó que participaría.

“El acuerdo podría ser un problema”, dijo, alegando que Netflix tiene “una gran cuota de mercado” y, con Warner, “esa cuota aumentará” mucho más.

Por eso, los problemas relacionados con las regulaciones antimonopolio representaban el primer problema para los planes de Sarandos. Sin embargo, ahora a ello se ha sumado la irrupción definitiva de Paramount en la batalla por Warner. Y ya no es uno el gran escollo a solventar, sino que son al menos dos y con múltiples aristas e intereses en juego. De hecho, en Estados Unidos a nadie se le escapa las buenas relaciones que tienen los Ellison, dueños de Paramount, con Donald Trump.

Paramount y su opa hostil para competir a Netflix la lucha por Warner

Pese a que el acuerdo anunciado entre Netflix y WDB ya hacía reimaginar y redibujar el escenario del streaming con una plataforma plagada de ofertas de series, películas y videojuegos, entre otros, la situación está lejos de ser todavía plenamente predecible y parece que podría ir para largo. De hecho, ya en esa operación no se esperaban plazos inferiores a los 12 o 18 meses.

Frente a ello, además, Paramount ha presentado sobre la mesa una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery superando en 18.000 millones de dólares el acuerdo cerrado con Netflix el pasado viernes. Además, en su caso, se dirige a toda la compañía, incluido el segmento de Global Networks.

Ese último matiz, de hecho, es también una gran diferencia en la oferta más allá del dinero: mientras Netflix pretendía los estudios cinematográficos y sus activos de streaming HBO Max, con su correspondiente catálogo, no incluían los canales de cable tradicionales, como CNN, TNT, Discovery o Carton Networks. Paramount sí, y eso tiene múltiples connotaciones, especialmente de cara a si ciertas presiones e intereses podrían terminar de influir en la independencia de esas cadenas, –con CNN en el foco–, conocido también el vínculo del entorno de Trump con Paramount.

La oferta de David Ellison, hijo de Larry Ellison, unas de las personas más rica del mundo, alcanza así un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.700 millones de euros) frente a los 82.700 millones de dólares (70.018 millones de euros) del acuerdo de Netflix.

La OPA ofrece 30 dólares en efectivo por acción, por encima de los 27,75 dólares del acuerdo de Netflix. Según Paramount, la oferta es "estratégica" y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros. Discovey ya que la operación con los de Sarandos, –según afirman–, "ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas a un prolongado proceso de autorización regulatoria".

Con esas palabras, implícitamente dejan ver que ellos no esperan los mismos problemas y que tendrían ‘un apoyo’ que jugaría a favor de su operación en detrimento de Netflix.

Paramount llama a Warner a considerar su oferta

De igual modo, desde Paramount plantean que la decisión del consejo de administración de Warner Bros. Discovery de aceptar la oferta de Netflix y no la suya se basa en "una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos empresariales y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".

Por ello, David Ellison, como consejero delegado, ha afirmado que los accionistas de Warner Bros "merecen la oportunidad de considerar la oferta", que tiene las mismas condiciones que ya rechazó el consejo de administración de la compañía.

Defendiendo su propuesta, destaca también que en su caso se refiere a la totalidad de Warner, "sin dejar a los accionistas de WBD con una participación minoritaria y altamente apalancada en Global Networks, como supone el acuerdo" de Netflix.

La OPA hostil de Paramount por WDB

La OPA hostil lanzada por la compañía estará activa hasta el 8 de enero de 2026, si no se prorroga, y ya ha provocado una subida en bolsa de las acciones de Paramount Skydance en un 5%.

La compañía, que surgió el pasado agosto bajo el liderazgo de David Ellison, hijo del cofundador de Oracle, aspira a seguir construyendo todo un imperio bajo su mandato.

La semana pasada, ya cuestión ó la "imparcialidad e idoneidad" del proceso competitivo de licitación de WBD al considerar que la empresa estaba actuando "en favor de un solo postor", en referencia a Netflix, y envió una carta al consejero delegado de WDB, David Zaslav, para mostrar su preocupación.