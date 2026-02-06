Un boceto de un pie hecho por Miguel Ángel bate el récord en una subasta en EEUU

El dibujo recién descubierto de un pie realizado por el artista Miguel Ángel se vendió por más de 20 millones de dólares

El dibujo recién descubierto de un pie realizado por el artista Miguel Ángel se vendió por más de 20 millones de dólares en una subasta en Estados Unidos este jueves. Representa un nuevo récord de venta de cualquier obra creada por el maestro del Renacimiento. El pequeño boceto en sanguina, técnica que utiliza un pigmento de color rojo óxido, es uno de los casi 50 estudios que Miguel Ángel realizó para la Capilla Sixtina.

La casa de subastas Christie's, con sede en Nueva York, dijo que vendió el dibujo después de una puja de 45 minutos. No dio a conocer la identidad del comprador.

Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475 en Caprese, al sureste de Florencia, en el seno de una familia florentina de baja nobleza y con bajos recursos. En el siglo XVI, cuando la longevidad era excepcional, vivió hasta los ochenta y ocho años, falleciendo en Roma en 1564 como un hombre extremadamente famoso y rico.

Miguel Ángel utilizaba dibujos como borradores de sus proyectos, donde esbozaba sus ideas para pinturas, esculturas y edificios. Nadie puede precisar cuántos dibujos realizó Miguel Ángel en su época, pero se conservan alrededor de 600 hojas de dibujos, todas en museos, excepto unas diez, que se encuentran en manos privadas.

Miguel Ángel trabajó durante cuatro años en el techo de la Capilla Sixtina y durante ese tiempo debió producir cientos de dibujos, aunque la mayoría de estos estudios se han perdido.

El estudio del pie en el recto de la lámina es preparatorio para la Sibila Libia, una de las figuras más memorables del techo, pintada en el último tramo del extremo este de la capilla. La fuerza y precisión del dibujo, que se centra en los efectos visuales de los dedos de la Sibila presionando el suelo, demuestra el constante compromiso de Miguel Ángel con la representación meticulosa del cuerpo humano. La gigantesca figura de la Sibila, pintada al fresco a una escala aproximadamente tres veces mayor que la natural, se representa en una pose compleja: inmóvil mientras desciende del trono y sostiene un enorme libro abierto de profecías, con las puntas de los pies soportando todo su peso.

Al observar con atención los contornos de la parte posterior del talón, vemos cómo Miguel Ángel primero dibujó la forma con una delicada línea de tiza y luego la reforzó con un trazo más vigoroso. Esto es característico de su método de trabajo exploratorio. Este tipo de arrepentimientos sugiere que Miguel Ángel ajustaba la postura del pie mientras dibujaba; pensaba en el papel cómo representar mejor la tensión del pie elevado sobre los dedos.

Ante este dibujo, se puede captar todo el poder creativo de Miguel Ángel; casi podemos sentir la energía física con la que plasmó la forma del pie, presionando vigorosamente la tiza roja sobre el papel. El diseño se transfirió posteriormente al yeso húmedo del techo, modificando ligeramente la posición final del pie para que el peso de la Sibila recaiga casi por completo sobre los dedos. Esto demuestra la incansable dedicación de Miguel Ángel a la perfección de su obra, incluso en las últimas etapas de la pintura.

Un ciudadano solicitó una valoración de un dibujo que tenía su familia desde finales del siglo XVIII

En marzo de este año, Giada Damen, especialista del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Christie's, recibió una alerta en su ordenador informándole de que un ciudadano había utilizado el sitio web de Christie's para solicitar la valoración de un dibujo. Sabía que la obra había pasado de generación en generación en su familia en Europa desde finales del siglo XVIII, pero desconocía quién lo había hecho. Desde el primer momento se dio cuenta de que tenía algo importante entre manos.

Damen hizo analizar el dibujo con reflectografía infrarroja, lo que reveló dibujos en el reverso de la hoja -ocultos a simple vista porque la hoja está colocada sobre otro papel- que también parecían ser de un artista italiano del siglo XVI cercano a Miguel Ángel. Se dio cuenta de que este dibujo era similar en medio, estilo y tema a un famoso dibujo de Miguel Ángel en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Determinó que el dibujo se realizó claramente al mismo tiempo, con la misma sanguina y para el mismo proyecto que una hoja de estudios mundialmente famosa para la Sibila Sixtina Libia, conservada en el Met. La hoja del Met contiene estudios de la espalda, la cabeza, el pie izquierdo, los dedos del pie y la mano izquierda de la Sibila. El dibujo que Damen encontró representa el pie derecho de la misma figura.

Finalmente, después de seis meses, Damen tomó el dibujo del pie y lo colocó junto al dibujo de Miguel Ángel en el Museo Metropolitano. Esa fue la última pieza del rompecabezas. Lo que Damen tenía era un dibujo original de Miguel Ángel para el techo de la Capilla Sixtina.