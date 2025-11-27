Celia Molina 27 NOV 2025 - 10:00h.

Ante el estreno de la quinta y última temporada de la serie, repasamos las polémicas que rodean a sus principales protagonistas

Millie Bobby Brown y David Harbour sorprenden en su reaparición pública tras las denuncias de acoso laboral

Después de tres años y medio de (larguísima) espera, los fans de Stranger Things podrán disfrutar del final de la serie inspirada en las pandillas de amigos de los años 80. La cuarta temporada terminó con el 'hype' del triunfo de la maldición de Vecna (barra uno, barra Henry), tras dejar hospitalizada y ciega a la (pobre) Max y al pueblo de Hawkins sumido en un caos de fuego y lava. Y, ahora, con el estreno de la última temporada - que, en España se podrá ver a partir de este 27 de noviembre - viviremos por fin la última batalla mental entre Once (y sus secuaces) y su malvado excuidador.

Sus protagonistas - siempre asediados por lo que, ahora sabemos, era la alargada sombra de 001 - han generado un gigantesco fandom a lo largo y ancho del mundo por su amistad, su valentía y, por supuesto, por sus poderes mágicos. Dentro de la pantalla, han hecho aflorar el cariño de los telespectadores, sobre todo, de aquellos nostálgicos que aún recuerdan lo que era ir al colegio en bici, rebobinar las cintas de cassette con un boli o ir a todos los sitios con el walkman. Fuera del streaming, sin embargo, algunos de ellos han estado rodeados de polémicas que han puesto en tela de juicio su buena reputación.

La denuncia por acoso de Millie Bobby Brown

Muy poco antes de que el elenco de actores comenzará la promoción de la quinta temporada, el prestigioso 'Daily Mail' publicaba la noticia de la denuncia que la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown, había puesto contra el actor que interpreta su adorado padre adoptivo y sheriff de Hawkins, Jim Hopper. La actriz aseguraba que había sufrido "acoso laboral e intimidación" por parte de su compañero de reparto, David Harbour, presentando, antes del rodaje de la última parte, "páginas y páginas" en las que acreditaba su mala conducta.

Si bien se aclaró que el acoso no había sido, en absoluto, de carácter sexual, los productores de la serie se tomaron muy en serio esta denuncia. Por eso, nadie entendió que, muy poco después, Millie y David aparecieran abrazados y sonrientes durante la premiere de la serie y dedicándose piropos el uno al otro. Un lavado de cara que a Harbour no le venía nada mal, pues el nuevo disco de su exmujer, Lilly Allen, desvela, supuestamente, la "adicción al sexo" y las "infidelidades" que había tenido que sufrir por su parte.

La defensa de Israel de Noah y Brett Gelman

Cuando, en Estados Unidos, los representantes de la cultura comenzaban a alzar sus voces en favor del pueblo palestino (aunque eso les costara el despido), el joven Noah Schnapp, que interpreta a Will Byers en la producción de los hermanos Duffer, hizo un desacertado comentario en sus redes sociales en el que aseguraba que "el sionismo es sexy".

Esta frase provocó una lluvia de críticas que le obligaron a rectificar, afirmando que lo "sentía de todo corazón" y que había tenido una serie de conversaciones con amigos suyos de origen palestino de las que había "aprendido mucho". Su compañero, Brett Gelman - que da vida al investigador y traductor de ruso, Murray Bauman- , no tuvo, sin embargo, ningún tipo de remordimiento al declarar que, tras los atentados de Hamas de octubre del año 2023, "Israel tenía derecho a defenderse", invitando a la Generación Z, núcleo duro de su audiencia, a que estudiaran "más historia".

Charlie Heaton, deportado por tenencia de drogas

Por último, el actor que interpreta al hermanísimo Jonathan Byers - y que, por cierto, se pasa fumado toda la cuarta temporada - protagonizó también un sonado escándalo cuando fue retenido en el aeropuerto de Los Ángeles porque, según las autoridades, fueron encontradas en su equipaje "trazas de cocaína". El intérprete, que mantiene una relación en la vida real con Natalia Dyer (Nancy) negó en su momento haber sido detenido, pero sí fue deportado de nuevo a Reino Unido, perdiéndose la promoción de la segunda temporada de la serie. Cosa que, en esta última premiere, no ha ocurrido.