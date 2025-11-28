Ballesteros ha sido uno de los pocos músicos elegidos para participar con Rosalía en el proceso de grabación de ‘Lux’

El nuevo disco de Rosalía ‘Lux’ sigue dando de qué hablar. La cantante catalana sabe despertar las emociones con una simple sintonía. Así les pasó a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Londres. El violinista español David Ballesteros afirma que durante la grabación sintieron “una especia de éxtasis” y la responsabilidad de materializar “la misión” que se había marcado ella, según 'El Periódico'.

Ballesteros ha sido uno de los pocos músicos elegidos para participar con Rosalía en el proceso de grabación de ‘Lux’, un disco que se filtró dos días antes del lanzamiento. Él asegura que cuando vieron la primera partitura, sin letra ni ensayos previos, tenían una mezcla entre curiosidad y escepticismo por saber qué había creado la cantante. Pero, una vez que comenzaron a tocar, sintieron algo “completamente diferente y muy estimulante”.

"Sentimos que ella tenía una misión y que estaba profundamente concentrada", confiesa el violinista

El violinista recuerda que sintieron una especie de éxtasis grabando el disco: “Tuvimos la impresión de que (Rosalía) había trabajado muy duro en esos últimos años para llegar a ese momento, que para ella era, me imagino, una especie de éxtasis que sentimos todos (...) porque en el momento en el que nos sentamos a poner música a esas notas sentimos que ella tenía una misión y que estaba profundamente concentrada para lograr eso que había inventado e imaginado en su mente”.

David Ballestero pertenece a la Orquesta Sinfónica de Londres desde los años 2000. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de colaborar en sagas de películas como 'La Guerra de las Galaxias' o 'Harry Potter', además de hacerlo con numerosos artistas. Pero, según él, trabajar con Rosalía ha sido algo único.

"Su ideal era, de alguna manera, palpable en la manera de trabajar", según Ballesteros

El violinista resalta que la intervención de Rosalía fue constante, aunque lo que realmente conquistó a los músicos fue su personalidad y su gracia natural a la hora de dar las directrices. La cantante reproducía con su voz las melodías que tenían que replicar los músicos con sus instrumentos: “Eso nos daba un ingrediente muy valioso a la hora de aportar lo que ella había imaginado para entrar en ese detalle”.

"Su ideal era, de alguna manera, palpable en la manera de trabajar, y no tuve la impresión de que era un producto concluido, sino que verdaderamente en las sesiones se desarrollaban sobre la marcha sus ideas o sus sueños con respecto a muchos de los temas", subraya.

“Fue muy bonito tener tiempo para hablar con ella", reconoce el violinista

Ballesteros pudo compartir algunos instantes con la catalana, a quien describe como “cultivada, sensible y curiosa por naturaleza”: “Fue muy bonito tener tiempo para hablar con ella en uno de los descansos e intercambiar opiniones sobre la música que nos mueve más”. Hace casi un año desde que Ballesteros y el resto de los músicos de la LSO grabaron las canciones pero no escucharon el resultado hasta que se produjo el lanzamiento.

“Para la orquesta fue una agradable sorpresa poder comprobar que el reto estaba a muy alto nivel y el resultado fue brillante”, destaca el canario. “La música de Rosalía es como una invitación para que cualquier persona joven se atreva a tomar un instrumento, algo que representa un estímulo muy valioso y un regalo que hace Rosalía a esta generación", concluye el músico sobre ‘Lux’, un disco que, a su parecer, es un homenaje al linaje de Rosalía que la vincula a muchos artistas y estilos musicales del pasado.