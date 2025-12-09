Celia Molina 09 DIC 2025 - 10:42h.

La cantante ha dado un concierto en Vigo tras haberse retirado temporalmente de los escenarios por cuestiones de salud mental

El pasado 13 de octubre, Valeria Castro vivió uno de los momentos más complicados de su carrera. Durante una actuación en un conocido programa de televisión, los telespectadores se dieron cuenta de que su voz estaba completamente quebrada, hasta el punto de no parecer ella misma. Posteriormente, las redes sociales se encargaron de rematar la jugada, pues muchos usuarios vertieron todo su 'hate' contra la cantante, que se vio gravemente afectada. Por ello, apenas tres días después, lanzó un comunicado en las redes sociales en el que anunciaba su retiro temporal por cuestiones de salud mental:

"Los últimos meses no han sido fáciles para mí y , en las últimas semanas, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente. Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente", decía la artista, poco antes de desinstalar en su móvil las redes sociales y cancelar o posponer los compromisos que tenía previstos.

"Me subía a cantar con una autoexigencia extrema"

Durante estos dos meses, no ha dejado de cantar. Al contrario. Según contó en una entrevista en 'El País, previa al concierto de regreso que este 8 de diciembre dio en la ciudad de Vigo, aseguró que había "cantado mucho en su casa" para tratar de recuperar ese timbre de voz, tan suave y frágil, que le caracteriza. Pero, sin duda, las claves de su recuperación han sido, como ella misma ha admitido, la aceptación de la situación personal, la terapia psicológica y el apoyo de sus amigos y de su familia:

"Afronté un duelo familiar en verano (la muerte de su abuela)" y un periodo de mucho ruido mental. Nadie te enseña a manejarte en un mundo laboral tan raro y expuesto, tan capitalista y propenso al vértigo. Habitamos un mundo en el que el ruido externo es tan agresivo que la terapia se vuelve tan necesaria como tu doctor de cabecera. Y mi psicóloga me explicó que mis heridas ya no se curaban solo con las pequeñas tiritas que había ido colocándome hasta entonces", dijo en la misma entrevista.

"Desde el mismo día del comunicado - continuó - no he dejado todo el rato de visualizar mentalmente mi regreso. En el camino he comprendido que me he subido a muchos escenarios desde una autoexigencia extrema, y eso no puede ser. Tenía muchos vicios psicológicos acumulados. De los otros no, porque soy muy sanita, pero terminé incurriendo en una dinámica casi empresarial, en esa ambición artística de querer estar en todas partes. Después de haberme limitado el tiempo de mi vida, ahora salgo más humana de todo esto", afirmó, disfrutando por fin de su primer concierto en la ciudad de Vigo tras su necesaria pausa.