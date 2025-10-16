“El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco", señala en un comunicado en el que explica su decisión

"Me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente”, ha expresado

Compartir







La cantautora canaria Valeria Castro, una de las voces más prometedoras del panorama musical español, ha sorprendido y sobrecogido hoy a todos sus fans tras anunciar, en un comunicado a través de sus redes sociales, su necesidad de poner “una pequeña pausa” a su camino para recuperarse “física y mentalmente” tras unos “últimos meses” que “no han sido fáciles” para ella.

El anuncio, que se produce en un momento en que estaba inmersa en la gira de su segundo disco, –‘El cuerpo después de todo’–, y con sus canciones resonando con fuerza, ha dejado en shock a sus seguidores, que al mismo tiempo se han volcado en mensajes de apoyo hacia la artista de 26 años.

PUEDE INTERESARTE La relación de Pablo Benegas y Amaia Montero: de ser inseparables a los rumores de disputa en La Oreja de Van Gogh

El mensaje de Valeria Castro: “Necesito parar”

“Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta”, explica la oriunda de Los Llanos de Aridane, La Palma, en las primeras palabras de su comunicado.

“El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco”, describe, explicando que ha estado intentando luchar contra ello, pero terminando de reconocer su necesidad de introducir una pausa.

PUEDE INTERESARTE Amaia Montero no es la primera: cantantes que volvieron a la banda que les hizo grandes

“Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente”, señala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por eso, en su mensaje publicado dirigido a todos los fans, expone: “Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece”, añade, explicando a continuación cambios en las próximas fechas de sus espectáculos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cambios en las fechas de los conciertos de Valeria Castro

“No me queda otra que reubicar los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera. Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré”, ha escrito la canaria, que añade que “en breve” comunicará “las nuevas fechas de los conciertos”.

“Las entradas ya adquiridas serán válidas o podrán devolverse”, detalla, dando “gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño” que ha recibido estos dísa.

Además, antes de cerrar su comunicado, la artista acompaña sus palabras de un postdata lleno de significado: “Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones. Allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca”; unas palabras que acompaña de un trozo de canción que dice: “Todo lo que aspire a ser no se merece el aire, que deja los pulmones huecos, que aprieta el pecho y no me quejo. Que en esta piel habita un castillo de naipes, que saben que su propio peso lo tira fácilmente el resto. ¿Quién me iba a decir a mí que en cuanto pase el tiempo solo se quedan unos pocos, te sientes un juguete roto? No me quiero arrepentir, pero es que a veces pienso que el cuerpo no puede con todo, que en algún punto explota el globo”.

Tras estas palabras, y en un punto álgido de su carrera, con además una aparición reciente junto al también cantante y compositor Dani Fernández, la artista, que ha recibido tres nominaciones consecutivas en los Grammy Latinos, se ve obligada a reprogramar su exitosa gira.