Shakira canta por primera vez junto a sus hijos en directo durante uno de sus conciertos: el emotivo momento

Shakira ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de su gira al interpretar por primera vez 'Acróstico' en directo junto a sus hijos, Milan y Sasha, durante su concierto en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Miles de espectadores han sido testigos de una actuación histórica. La cantante invitó a los niños al escenario para cantar con ella esta balada que les dedicó en 2023, convirtiendo la noche en un recuerdo inolvidable para los fans y para la propia artista.

'Acróstico' es una canción muy personal en la que la colombiana volcó sus emociones en una de las etapas más delicadas de su vida tras su separación. En el tema, utiliza versos cuyas iniciales forman los nombres de sus hijos.

La artista explicó en su día que cuando Milan y Sasha, sus hijos fruto de su relación con Gerard Piqué, escucharon la canción por primera vez, pidieron formar parte, una decisión que terminó por integrarlos en el videoclip oficial y que ahora ha dado un paso más al materializarse en una actuación en directo.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. Lo han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", indicó en sus redes sociales al compartir la canción.

Ahora, la emoción de Shakira ha sido evidente al presentar a sus hijos ante el público argentino, que ha podido presenciar esta nueva etapa de los pequeños, quienes muestran cada vez más afinidad por la música.

Para la ocasión, los tres apostaron por looks azules, Milan y Sasha lucieron un traje con camisa blanca, mientras que la intérprete se decantó por un vestido tipo sirena.

Milan y Sasha, que viven con su madre en Miami desde la separación, han demostrado que quieren seguir los pases de su madre en el mundo artístico. Milan toca instrumentos como el piano y la batería, mientras que Sasha se ha mostrado más interesado por el canto.

Ambos han participado en proyectos musicales e incluso han debutado en un trabajo llamado 'Let It Beat', lo que marca su entrada oficial en la industria.

La gira de Shakira

Shakira continúa inmersa en su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour'. Este próximo 11 de diciembre volverá a subirse a los escenarios del Sarsfield, y el 14 y 15 de diciembre se desplazará hasta la ciudad argentina Alta Córdoba.

La artista cerrará este año con tres shows en Florida, en concreto en el Hard Rock En Vivo, los días 27, 28 y 29.

Ya en 2026 la esperan sus tres últimas actuaciones como parte de su tour, que están previstos para 21, 24 y 27 de febrero en México.